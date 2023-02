Campo Felice. Il gigante sulla pista Sagittario di Campo Felice (AQ) ha chiuso il 13° Orsello Cup Trofeo X-Bionic di sci alpino, manifestazione organizzata dallo sci club Orsello Magnola, in collaborazione con il CLS (Comitato Lazio & Sardegna), con il prezioso contributo importanti aziende come Energiapura, Pasquarelli Auto, Giulius Petshop, Sabina Paintball e Lgs Informatica. Il Trofeo resta a “casa” dopo il gigante disputato da tutte le categorie: dai Super Baby a Giovani e Senior maschile e femminile.

Lo sci club organizzatore Orsello Magnola si conferma infatti per il quinto anno di seguito, mettendosi alle spalle sul podio MM Crew e SS Lazio, che ha resistito al ritorno del Terminillo. Prime due prove anche per il Trofeo Energiapura, dedicato ai Pulcini, che proseguirà fino al termine della stagione, con premiazioni in occasione del prossimo Lazio Pianeta Sci. Ancora tanti sci club protagonisti e ben sette atleti in gradi centrare un doppio successo individuale.

«Molto contento per la vittoria del trofeo per società – afferma il Presidente dello SC Orsello Magnola Franco Ruggeri – ma altrettanto felice per l’ottima riuscita della manifestazione che in due giorni ha registrato oltre 300 iscrizioni alle gare». Da martedì gli atleti Children del CLS saranno impegnati a Roccaraso (AQ) nel Trofeo Interappenninico.

I titoli di gigante: Super Baby F: Verdecchia (Orsello Magnola), M: Abbruzzetti R. (MM Crew). Baby 1 F: Verdecchia (Orsello Magnola), M: Sermoneta (Terminillo). Baby 2 F: Sant’Andrea G. (Snow Side Team), M: Wang (White SRL). Cuccioli 1 F: Giuliani (Team Greay Curve), M: Nanni (MM Crew). Cuccioli 2 F: Sticca (Terminillo), M: Sant’Andrea (Snow Side Team). Ragazzi F: Sambuco (SS Lazio), M: Ranalli A. (Livata). Allievi F: Innocenzi I. (Orsello Magnola), M: Lallini (Livata). Giovani F: Innocenzi M. (Orsello Magnola), M: Pace (L’Aquila ASD). Senior F: Di Tarsia (L’Aquila ASD), M: Verdecchia (Ventiventi). Classifica per sci club: 1) Orsello Magnola 3345; 2) MM Crew 2190; 3) SS Lazio 1526; 4) Terminillo 1357; 5) Snow Side Team 1199.