L’Aquila. Da ieri è possibile fare domanda di assegnazione per l’attribuzione di anticipo di carburante per gli agricoltori. Scatta l’assegnazione del gasolio in acconto del 50%. In seguito alle sollecitazioni di Coldiretti la Regione Abruzzo ha approvato la delibera per l’attribuzione dell’anticipo di carburante agevolato per gli agricoltori che hanno urgente bisogno di gasolio.

E’ possibile fare domanda di assegnazione. le scadenze previste sono il 15 maggio 2024 per la richiesta di acconto e il 30 settembre 2024 per il saldo. Per informazioni e per l’invio della domanda di assegnazione rivolgersi agli uffici territoriali dei Centri di assistenza agricola (CAA) Coldiretti.