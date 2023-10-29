San Valentino in Abruzzo Citeriore. Incidente stradale nella tarda mattinata di ieri, nel Pescarese, lungo la strada provinciale che collega San Valentino in Abruzzo Citeriore a Caramanico Terme. Due persone, un uomo e una donna, che viaggiavano in sella alla loro moto, sono finite fuori strada e rimaste ferite a causa dell’improvviso attraversamento di un cinghiale. I due motociclisti sono stati subito trasportati all’ospedale di Pescara.

L’uomo e la donna, entrambi di Pescara, stavano percorrendo la strada statale 487 in località San Giovanni, quando hanno travolto un cinghiale che è sbucato all’improvviso sulla carreggiata e sono finiti a terra.

Dopo essere stati soccorsi, sono stati trasportati in ospedale: lei, 53enne, è ricoverata nel reparto di Neurochirurgia, con prognosi riservata, mentre le condizioni dell’uomo, di 56 anni, sono meno gravi. Il cinghiale è morto a seguito dell’impatto. Rilievi e accertamenti del caso sono a cura dei carabinieri di Popoli.