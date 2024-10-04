Pescara. L’assessore al Sociale e alla Formazione, Roberto Santangelo, interviene in merito all’erogazione dei tirocini sociali alla luce della nota 16631 del 3 ottobre 2024 emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

“In questa nota si precisa che i tirocini sociali hanno una specifica regolamentazione su base regionale e che sono erogabili in via esclusiva dai Servizi Sociali, anche in favore dei beneficiari ADI non attivabili al lavoro nell’ambito del Patto per l’inclusione sociale. Per evitare che i beneficiari dell’Assegno di Inclusione, che svolgono contemporaneamente un tirocinio di inclusione, si vedano sospeso l’ADI, è fondamentale che il datore di lavoro, al momento dell’attivazione, inserisca correttamente la ‘Categoria 09’, che – nelle comunicazioni obbligatorie di instaurazione dei rapporti di lavoro – serve proprio per identificare i partecipanti ai tirocini di inclusione sociale. Le indennità percepite per la partecipazione, come precisa il Ministero, non vanno considerate nel reddito familiare perché appartenenti al novero dei trattamenti assistenziali non sottoposti alla prova. In Abruzzo sono attivi i Tirocini Inclusivi per offrire nuove opportunità di inserimento lavorativo e, contestualmente, contrastare la povertà e l’emarginazione sociale. Invito quindi – conclude l’assessore Santangelo – a prestare attenzione nella redazione delle comunicazioni affinché i soggetti fragili possano usufruire correttamente del Tirocinio”.