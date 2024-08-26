L’Aquila. Forza Italia si conferma come il fulcro di un centrodestra europeista e riformista. “Nel pieno rispetto degli accordi di coalizione e dell’obiettivo di governo, affrontiamo con grande responsabilità le questioni chiave della politica nazionale. Il presidente Antonio Tajani ha dimostrato la volontà di cogliere le evoluzioni della società, guidando attivamente processi cruciali come la gestione dei flussi migratori e l’integrazione dei ‘nuovi italiani’. Inoltre, Tajani si impegna per l’attuazione equilibrata dell’Autonomia differenziata, un tema di fondamentale importanza per la nostra regione”

Queste sono le parole di Roberto Santangelo, assessore al Welfare e alla Cultura della Regione Abruzzo, che elogia l’azione di Tajani nel sostenere il popolarismo cattolico ed europeista all’interno della maggioranza di governo.

“Forza Italia pone al centro delle proprie riflessioni la persona, le famiglie e il ceto medio, insieme a politiche per lo sviluppo dei territori, come per esempio la priorità data ai Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP). Questi sono elementi di un approccio che mira a superare demagogia e populismo, dannosi per la nostra comunità nazionale”.