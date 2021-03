Sanità, prorogata l’esenzione del ticket fino a fine luglio

L’Aquila. Con un’ordinanza del presidente della giunta regionale si dichiarano prorogate le esenzioni dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, già precedentemente prorogate dapprima fino al 31 gennaio, e poi fino al 31 marzo.

Ora in ultima decisione, le esenzioni vengono estese fino al 31 luglio 2021. Sempre fatte salve diverse e successive disposizioni.

Inoltre, l’ordinanza prevede che le “AA.SS.LL. della Regione Abruzzo, opportunamente coordinate dal Dipartimento Sanità, per mezzo del Servizio competente per materia, attivino una capillare attività di informazione nei confronti degli operatori sanitari e dei cittadini in ordine alle disposizioni adottate dal presente provvedimento, nonché sulle condizioni per usufruire dell’esenzione per reddito dalla compartecipazione dalla spesa sanitaria, rinnovando la predetta attività informativa presso i cittadini con cadenza annuale ed in prossimità della scadenza delle autocertificazioni”.

E che “in adempimento alla vigente normativa in materia, le AA.SS.LL. effettuino i controlli sulla veridicità di tutte le autocertificazioni presentate”, continua l’ordinanza, “nonché sulla permanenza dei requisiti previsti per il riconoscimento del diritto all’esenzione, attivando, nel caso siano riscontrate irregolarità, la procedura prevista dalla L. 689/1981 e giusta D.G.R. n.1043/2015 per l’applicazione delle correlate sanzioni amministrative ed il conseguente recupero degli importi dovuti”.

Le disposizioni dell’ordinanza hanno decorrenza immediata e sono valide sino a diverso provvedimento in materia.