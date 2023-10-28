L’Aquila. “Nei prossimi giorni una delegazione, composta dal Dottor Grimaldi segretario regionale Anaoo Abruzzo, dal segretario nazionale Anaoo Di Silverio e dal segretario generale Cosmed Cavallero, incontrerà a Roma il Presidente della prima commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, Onorevole Nazario Pagano, sul tema del taglio delle pensioni dei medici previsto nella finanziaria 2024. È quanto comunica il Vice Presidente del Consiglio Regionale Roberto Santangelo.

In un momento così delicato per la sanità si colpiscono i medici aggravando ancora di più la situazione, che già risulta gravemente compromessa, a causa della carenza grave di personale medico e della pesantezza di orari e turni ormai insostenibile ai quali questo è sottoposto. Esprimo viva solidarietà nei confronti dei medici e delle altre categorie interessate da questi tagli iniqui. L’incontro con l’Onorevole Pagano sono certo potrà dare un forte sostegno all’azione dei sindacati medici”. Così conclude Santangelo.