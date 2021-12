Sanità: a Pescara sit in familiari malati mentali, si chiede istituzione Consulta prevista già dal 2008

Pescara. Questa mattina a Pescara sotto alla sede dell’assessorato regionale alla Sanità di via Conte di Ruvo si è tenuto un presidio dei familiari e dei cittadini abruzzesi che vivono la malattia mentale e che hanno diritto ad un sistema di cura in linea con le raccomandazioni dell’OMS. Le associazioni e i sindacati sostengono che non è così come insostenibile è il carico dei familiari dei malati, con i Centri di Salute Mentale a ridotto orario di apertura e con difficoltà di accesso.

“Noi chiediamo l’istituzione della Consulta della Salute mentale che il Piano Sanitario Regionale prevede dal 2008 e che era stata assicurata nel 2020 – come ha spiegato Tiziana Arista presidente di Cosma (Coordinamento Salute Mentale Abruzzo – e poi chiediamo attenzione da parte della Regione per i malati, per chi soffre di salute mentale e i loro familiari e attenzione per i Centri di Salute Mentale pubblici che hanno pochissimi fondi e risorse e questo nonostante il grande lavoro degli operatori. Sappiamo che c’è stato il Covid e che la Sanità è stata travolta da tutto questo ma tra l’altro noi non chiediamo molto fondi ma aiuti per tenere le persone che hanno queste problematiche e i nostri cari a casa e non ricoverati nelle strutture con costi maggiori come avviene ancora oggi. Non ci si venga a dire dunque che è un problema di fondi. Ce ne vogliono pochi dunque di fondi, ma più assistenza per queste persone anche perché la malattia mentale e queste problematiche dopo la pandemia sta iniziando a riguardare anche adulti giovani e adolescenti”.

Eugenio Di Caro dell’associazione “Percorsi” si chiede come mai non sia ancora arrivata la delibera per l’istituzione della Consulta: “É già legge dal Piano Regionale Sanitario 2008-2010 e quindi non si capisce perché non sia applicata così come previsto da anni una norma già esistente e poi – aggiunge Di Caro – e in questa Consulta regionale è prevista la figura dell’assessorato ai servizi sociali della Regione e quindi parliamo già della visione già dal 2008-2010 di una vera integrazione fra il sociale e la Sanità perché noi abbiamo l’ambizione di dare una mano a questi ragazzi affinché siano autonomi e indipendenti non siano chiusi nelle strutture e questa consulta doveva essere il laboratorio in cui mettere dentro sia progetti sanitari che sociali”.

LA MOZIONE DI TAGLIERI: “SI ATTIVI LA COMMISSIONE REGIONALE SALUTE MENTALE. REGIONE ABRUZZO DEVE GARANTIRE TUTELE AI CITTADINI PIÙ FRAGILI”

“Costituire la Commissione Regionale per la Salute Mentale per favorire l’integrazione tra piani sanitari e sociali; garantire l’apertura e il funzionamento dei Centri di salute mentale e dell’assistenza domiciliare; assumere personale da destinare a questi servizi e valorizzarne il contributo alla luce dell’emergenza Covid. Queste sono le richieste che ho fatto alla Giunta regionale e che ho inserito all’interno di una mozione che, mi auguro, venga discussa il prima possibile in Commissione Sanità, affinché il centrodestra si prenda un impegno formale in questa direzione. Tutelare la salute dei cittadini più fragili, la cui condizione è ulteriormente aggravata dalla pandemia da Covid-19, deve essere in cima alle priorità del governo regionale, e non si può perdere altro tempo”.

Ad affermarlo è il Vicepresidente della Commissione Sanità in quota M5S Francesco Taglieri, che entra poi nel dettaglio del documento: “Ci sono vari riferimenti a normative nazionali e regionali in materia di salute mentale, ma se non vengono applicate si creano problematiche per pazienti e famiglie. Penso, ad esempio, a quanto scritto nel piano sanitario regionale 2008-2010 che ha previsto l’istituzione della Commissione Regionale per la Salute Mentale. Si tratta di un organismo presieduto congiuntamente dagli Assessori alla Sanità e alle Politiche Sociali, all’interno del quale riunire i Direttori di Dipartimento di Salute Mentale, rappresentanti associazioni, utenti, famiglie. Sarebbe uno strumento utile per coordinare le attività in materia su tutto il territorio regionale, garantendo pari trattamento e pari dignità ai pazienti davanti alla malattia e superando le sostanziali differenze che registriamo tra le quattro Asl”.

“Non solo, – prosegue Taglieri – ma tra le evidenze che l’emergenza Covid ha fatto venire alla luce del sole, c’è l’importanza di rafforzare i presidi territoriali sia per sconfiggere il virus che per garantire assistenza a tutte le persone più fragili, uniformando i protocolli e assumendo personale specializzato per fornire tutto l’aiuto necessario. Sono richieste sacrosante, portate in piazza da associazioni, sindacati e dall’Osservatorio Salute Mentale Abruzzo, davanti alle quali Regione Abruzzo si è troppo spesso voltata dall’altra parte”.

“È il momento di agire. Con un documento formale come la mozione, chiediamo che finalmente il centrodestra si assuma le proprie responsabilità e reagisca all’emergenza seguendo le raccomandazioni dell’OMS, che chiede di porre particolare attenzione ai cittadini con problemi mentali in tempi di pandemia. Gli strumenti ci sono, a partire dall’istituzione della Commissione fino alla definitiva valorizzazione dei centri di Salute Mentale. Lo chiedono a gran voce i malati e le loro famiglie. E davanti alle richieste di aiuto la Giunta Marsilio ha il dovere di intervenire in fretta”, conclude.