San Salvo. Dopo l’inaugurazione della centrale operativa territoriale, avvenuta circa 20 giorni fa presso il Distretto Sanitario di San Salvo, la Asl di Lanciano Vasto Chieti, su disposizione della Regione Abruzzo, ha attivato un servizio speciale nella piazza Papa Giovanni XXIII di San Salvo. Da lunedì scorso e fino a sabato 24 agosto, sarà presente un grande camion attrezzato per la salute, noto come “mezzo mobile della salute”.

Questo veicolo è dotato di strumenti per una serie di prestazioni mediche dedicate alla prevenzione di varie malattie. All’interno del camion è possibile eseguire mammografie, esami spirometrici, elettrocardiogrammi, pap test, test per il papilloma virus e test per la ricerca del sangue occulto nelle feci.

Tutti gli esami offerti sono gratuiti e non invasivi, destinati a diverse fasce di età e mirati alla prevenzione di malattie cardiovascolari, polmonari, intestinali e ginecologiche. Questi esami sono fondamentali per evitare gravi conseguenze sulla salute.

La presenza del mezzo mobile della Asl a San Salvo ha ricevuto un’accoglienza calorosa dalla popolazione, che ha partecipato numerosa e con continuità. Questo servizio rappresenta un chiaro segno di quanto la sanità sia vicina ai cittadini e dell’impegno per garantire accesso alle prestazioni sanitarie senza costi aggiuntivi, richiedendo solo il tesserino sanitario.

Esprimiamo un sincero ringraziamento alla Asl di Lanciano Vasto Chieti e all’Assessorato alla Sanità della Regione Abruzzo per la loro attenzione e dedizione alla salute dei cittadini di San Salvo e del nostro territorio