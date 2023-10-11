Capestrano. Dopo il primo appuntamento, lo scorso ottobre, dedicato alla chiesta di San Tommaso Becket, in contrada San Tommaso a Caramanico Terme, prosegue il ciclo di incontri di studio e divulgazione dedicati al “Monachesimo, spiritualità, e luoghi di culto. Le testimonianze in Abruzzo” curato dall’Associazione culturale “Blues Time”, in collaborazione con il Centro Studi di Epineion editrice e la redazione giornalistica di www.notiziedabruzzo.

Sarà la chiesa di San Pietro ad Oratorium a Capestrano ad ospitare il nuovo appuntamento con la cultura.

Il ciclo di incontri “Monachesimo, spiritualità. Le testimonianze in Abruzzo” si sviluppa in diversi luoghi di culto e di storia. La chiesa e l’anelito religioso hanno dato forma e significato a un lungo periodo storico in Abruzzo capace di influenzare ogni altra manifestazione di pensiero di arte e di vita. Il medio evo in Abruzzo è un periodo compiuto che innalza una maestosa architettura di fede e di speranza. Ascoltare, raccogliere e divulgare è il nostro impegno.

L’appuntamento in programma domenica 15 ottobre 2023 alle ore 11,00 nella Chiesa di San Pietro ad Oratorium.

L’iniziativa è patrocinata da: Comune di Capestrano, Centro Studi San Giovanni da Capestrano, Gal Gran Sasso Velino, Proloco Capestrano

Ha collaborato all’iniziativa la società Aquila (Istituto di vigilanza).