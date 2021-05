San Giovanni Teatino, nasce l’associazione politico-culturale “Una nuova mossa”: ecco le info

Chieti. E’ stata costituita e presentata alla stampa questa mattina, nella propria sede in via Garibaldi 86/92, a San Giovanni Teatino, l’Associazione politico-culturale “Una nuova mossa”, che ha raccolto le sottoscrizioni dell’Atto costitutivo e dello Statuto da parte di cinquanta cittadini. Il tutto in un incontro in presenza ovviamente in pieno rispetto delle norme anti-covid, iniziato alle 10 e protrattosi fino a mezzogiorno. L’Associazione, che raccoglie una serie assortita e trasversale di alte professionalità del territorio, ha annunciato la sua partecipazione attiva nelle e prossime elezioni comunali.

Nel frattempo, sono state assegnate le cariche sociali. A ricoprire il ruolo di presidente è stato designato il noto avvocato Giuseppe Di Rienzo, mentre l’imprenditore Antonio Canonico sarà il vicepresidente. Il direttivo è completato dai consiglieri Sandro Lozzi, incaricato anche come segretario e tesoriere, Gabriella D’Agostino e Patrizio Selvaroli. Conclusa la fase burocratica, il neo presidente Di Rienzo ha dato i primi input.

“Questo incarico mi riempie di soddisfazione, ne sono davvero onorato – ha dichiarato – perché la nostra associazione rappresenta un connubio tra giovani pieni entusiasmo e voglia di mettersi in gioco e “meno giovani”, che offrono la loro esperienza a vantaggio delle nuove generazioni. Credo che sia questa la miscela giusta per avere successo. Ovviamente la nostra associazione è libera, senza schemi né vincoli, senza caratteristiche preclusive, è un mondo aperto a tutti. La realtà di San Giovanni Teatino è così particolare, importante e anche così… sensibile alle trasformazioni. E ora, ne stiamo vivendo proprio una”. Allora, ci crogioliamo su quello che è stato fatto, oppure… guardiamo al futuro? Naturalmente… si guarda al futuro!”.