Salvini a Vasto: “Subito manovra, 30 miliardi per bollette degli italiani”

Vasto. “Domani sono in Sicilia, doveva esserci un’altra tappa del mio processo, è un Paese strano, si cercano fondi dall’estero, poi sono a processo perché ho difeso i confini italiani. Ma domani non vado per il processo perché il mio avvocato ha il covid ma vado in Sicilia lo stesso”.

Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante l’incontro con dirigenti del partito e amministratori questa mattina a Vasto.

“Alla Salute un medico e non Speranza”

“Di Maio oggi mi attacca, ieri svolazzava in pizzeria come l’ape Maia, siamo un Paese bizzarro. Si può votare anche un ministro che vola in pizzeria, ma se preferite che al ministero degli esteri ci vada un ambasciatore e al ministero della salute non Speranza ma un medico, allora votate Lega”.

Scherza: “Ragazzi zompato scuola? Zitti con prof sinistra”

“Vedo che in questa piazza ci sono dei ragazzi, forse hanno zompato la scuola, sono contento che siate qua, ma non ditelo alla prof di sinistra… sto scherzando”.

“Energia, mettere soldi non è capriccio ma emergenza”

“Metterei soldi per le bollette non è un capriccio di Salvini ma una emergenza nazionale”. “Qual è l’emergenza oggi? A leggere i giornali sono la Russia e la Cina… i dossier. Non abbiamo mai preso soldi dall’estero. Ma adesso l’emergenza sono le bollette”. “Io mi occupo di Italia, i partiti che si occupano di Russia a 10 giorni di un voto che riguarda, scuola, salute, pensioni e lavoro degli italiani vuol dire che non hanno idee per l’Italia”.

“Escluse larghe intese”

Esclude larghe intese post voto? “Ci mancherebbe altro, chi vota Lega vota centrodestra, se uno vuol votare 5 stelle vota direttamente 5 stelle”.

“Dl Aiuti bis primo passo ma ora 30 mld per bollette”

“Il decreto aiuti è un primo passo, ma servono 30 miliardi per bloccare gli aumenti delle bollette di luce e gas, adesso, non da novembre, o rischiamo una strage di posti di lavoro”.