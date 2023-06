Pescara. Anche in Abruzzo e Molise oggi si stanno svolgendo, come in tante località del Paese, manifestazioni ed iniziative dell’Intersindacale Medici, di cui è componente anche la FP CGIL Medici.

A Pescara il dibattito pubblico nell’aula magna dell’Ospedale Civile, in Molise presso l’Ospedale San Timoteo.

Invitati a partecipare il mondo dell’associazionismo, i cittadini, gli utenti. Ragionare assieme, confrontarsi, ascoltare i professionisti della sanità è una tappa della mobilitazione che ormai attraversa il nostro Paese nella consapevolezza che il nostro prezioso Sistema Sanitario Nazionale, patrimonio pubblico fondato sui principi costituzionali, è ormai ad un punto di non ritorno e per la cui difesa il prossimo 24 giugno si svolgerà a Roma una manifestazione nazionale promossa ed animata da tante associazione tra cui la CGIL.