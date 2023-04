Termoli. Taglio del nastro per il Salone nautico di Pescara “Sottocosta 2023”. Presente l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise con uno spazio espositivo. Nel corso della tre giorni, l’Aast presenta l’App realizzata per il progetto europeo “Framesport” dedicata alla gestione dei porti turistici.

Si tratta di un sistema gratuito di gestione e prenotazione degli ormeggi, composto sia da un’applicazione per dispositivi mobili che da una piattaforma web. Attraverso l’app è possibile ottimizzare gli arrivi e partenze in maniera pratica e veloce. Il diportista, a sua volta, potrà prenotare il posto barca più adatto alle sue esigenze e scoprire tutte le informazioni legate anche al territorio dove sta effettuando la sosta con la propria imbarcazione.

Il titolare di un’attività, a sua volta, potrà migliorare le attività legate alla gestione degli ormeggi come le prenotazioni e tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dell’attività in maniera più snella e veloce. Il diportista, invece, potrà utilizzarla per il pagamento on line tramite carta di credito e anche per godere di sconti e coupon su promozioni locali, informazioni turistiche sul luogo, sulle attività ricettive e ristorazione. L’applicazione sarà illustrata dall’Aast domani, domenica, alle ore 16, nel padiglione “Daniele Becci”.