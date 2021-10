Sabato 30 e Domenica 31 Ottobre la prima edizione di Ulivo Day anche in Abruzzo

Chieti. Saranno quattro le aziende del Movimento Turismo Olio Abruzzo che durante il prossimo weekend (30 e 31 Ottobre) prenderanno parte ad “Ulivo Day” l’evento nazionale dedicato alla cultura dell’olio extravergine d’oliva ideato dal Movimento Turismo Olio.

Si parte sabato pomeriggio con l’azienda agricola di Giuseppe Scorrano a Pianella, in provincia di Pescara, che per tutte e due le giornate offrirà passeggiate negli uliveti, visita al frantoio storico e possibilità di acquisto di una gustosa agribag da consumare in compagnia sotto un ulivo o nell’area attrezzata dell’azienda.

Eventi invece esclusivamente nella mattinata di domenica 31 Ottobre a Casoli da Azienda Tilli, da Frantoio Di Giulio a Paglieta (entrambi in provincia di Chieti) e infine da Frantoio Montecchia a Morro d’Oro in provincia di Chieti.

Da Frantoio Di Giulio il proprietario Nereo e tutto lo staff accoglieranno i visitatori su prenotazione per un tour guidato dello storico quanto altamente tecnologico frantoio paglietano. La famiglia Montecchia invece nella vasta azienda agricola di Morro d’Oro organizzerà dalle 10 alle 12 “Colazione con lo Zero” per chi vorrà fare una colazione condita con olio nuovo e una visita guidata al frantoio in azione, gli ospiti inoltre saranno liberi di passeggiare tra gli uliveti e godersi una mattina in campagna. Evento gratuito ma su prenotazione.

Infine in località Ascigno di Casoli, l’Azienda Tilli del Presidente di MTO Abruzzo Pier Carmine Tilli, dalle ore 9.30 organizzerà una passeggiata tutta all’azienda agricola tra ulivi e vigneti affiacciati sulla Maiella con la possibilità di raccogliere le olive nel suggestivo uliveto di famiglia posto sulla sommità dei calanchi casolani. Al rientro in cantina, degustazione di olio nuovo e vini aziendali in abbinamento a prodotti tipici.

E’ proprio il Presidente Tilli a intervenire su questa prima edizione:”Ulivo Day è un evento ormai rodato in Puglia dove decine di aziende aderiscono alla manifestazione già da qualche anno, in Abruzzo alla prima edizione nel primo anno di attività consortile siamo molto soddisfatti che quattro aziende abbiamo deciso di aderire seppur non poco impegnate nei lavori di raccolta e molitura. L’invito è quello di andarle a visitare, di conoscere i produttori e soprottutto i luoghi e le tecniche che utilizzano per produrre il loro ottimo extravergine d’oliva. Buon Evo Day a tutti”.

Il Direttore del consorzio Fausto Di Nella conclude:”il primo anno di attività consortile si chiude con segno senza dubbio positivo: MTO Abruzzo vanta 20 consorziati su quattro pronvince e nell’arco dell’anno ha svolto attività di indubbio valore quale l’ideazione e l’organizzazione dell’evento ‘EVO Abruzzo’ durante l’ultimo weekend di Maggio, la partecipazione a ‘Calici di Stelle’ a Ortona e quella più recente a ‘Foliage D’Abruzzo’ in collaborazione con il Movimento Turismo del Vino del Presidente D’Auria. Adesso è giunto il momento di ‘Ulivo Day’ che per quest’anno vede partecipare quattro aziende pioniere ma che in futuro – anche grazie al lavoro del consorzio nazionale – rappresenterà senza dubbio un evento di punta per il mondo dell’olio abruzzese”.

Tutti gli eventi si svolgeranno nel pieno rispetto della normativa anti-covid19 e sarà quindi necessario esibire il greenpass per la partecipazione. Maggiori informazioni contattando direttamente le aziende e i frantoi aderenti.