Chieti. Il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e leader della Lega Matteo Salvini sarà martedì prossimo 27 febbraio, alle ore 17, a Chieti, per un incontro elettorale.

L’incontro si terrà al Palazzo della Provincia, in Corso Marruncino 97, dove presenzieranno gli elettori e i candidati della Lega nel collegio di Chieti alle prossime elezioni regionali del 10 marzo. Ad annunciarlo è il segretario regionale della Lega Abruzzo e Sottosegretario di Stato al Masaf Luigi D’Eramo: “Dopo la visita dell’8 febbraio scorso all’Aquila per presentare i candidati delle quattro liste, Salvini torna in Abruzzo – sottolinea D’Eramo – per un momento di incontro e confronto e per rinnovare il solido legame che ha con la nostra regione, in cui la Lega vuole continuare ad essere determinante. Il grande lavoro fatto in questi cinque anni ha ridato credibilità all’Abruzzo, che è tornato a crescere”.

All’iniziativa saranno presenti il Sottosegretario D’Eramo, il Presidente della Commissione Bicamerale di Controllo Enti Previdenziali Alberto Bagnai e il coordinatore provinciale Lega Chieti Maurizio Bucci.