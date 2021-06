Rugby, Molina nuovo presidente Fir Abruzzo: succede a Morelli

L’Aquila. Marco Molina è il nuovo presidente del comitato regionale Federazione Italiana Rugby (Fir) e arriva come successore di Giorgio Morelli, attualmente vicepresidente nazionale Fir.

Ex giocatore dell’Aquila rugby, dalle giovanili sino alla serie A, Marco Molina è stato nazionale under 15-16-17-18-19-21 e nazionale B, responsabile marketing e comunicazione dell’Aquila rugby 1936 e dell’Aquila Rugby Club.

Libero professionista nel campo della formazione aziendale, collaborando con importanti gruppi bancari, Molina ha ricoperto il ruolo di consigliere regionale Fir Abruzzo per gli ultimi due mandati, e il ruolo di vice presidente nell’ultimo consiglio regionale. È inoltre presidente e fondatore della società Rugby Experience L’Aquila.

“È un emozione enorme – spiega – essere presidente di persone così importanti nel mio percorso. L’obiettivo principale di questo comitato è fare. Andiamo avanti insieme, al servizio di un obiettivo comune che è la crescita del rugby. Ripartiamo dall’anno zero di un territorio che negli ultimi anni ha vissuto eventi, sportivi e non, che hanno modificato notevolmente le dinamiche interpersonali e sociali, agendo collettivamente, mettendoci la faccia. Io ci credo, so quanto vale il campo e voglio riportare il campo al centro del comitato. L’aspetto più importante è quello delle risorse umane, riportare le persone ad innamorarsi del rugby, con la passione, con la vicinanza del comitato alle società, dando il nostro meglio, diffondendo i valori formativi tipici che sono alla base del nostro sport”.

Al neo presidente Molina sono arrivati gli auguri dell’assessore regionale con delega allo sport Guido Quintino Liris. “L’elezione di Marco Molina a presidente del comitato regionale della Fir – commenta – è un’ottima notizia per tutto il movimento”, per “aprire una pagina nuova della gestione del rugby regionale che ha bisogno di un rilancio in un momento di particolare criticità”.