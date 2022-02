Rugby L’Aquila, preparazione di campionato no stop: il 27 febbraio amichevole al Fattori con il Colleferro

L’Aquila. Chi la dura la vince. Dopo il lungo stop a causa della pandemia del covid del campionato di serie C, si avvicina il tanto atteso ritorno in campo, previsto per il 6 marzo, e la Rugby L’Aquila intensifica la preparazione tattica e atletica. Una prova generale si avrà il 27 febbraio allo stadio Tommaso Fattori dell’Aquila, per la partita in amichevole con la Colleferro di Roma. Venerdì scorso si è invece svolto un allenamento congiunto con il Paganica rugby. La giovane compagine aquilana, di cui è presidente Mauro Scopano, amministratore dell’Aterno gas & power ed head coach Massimo Di Marco, dovrà misurarsi nella seconda fase del campionato di serie C, nel girone 11 dei dodici complessivi al livello nazionale della serie C. La formula sarà quella della “conference”: le squadre del girone saranno suddivise in due tornei da quattro, con la metà degli scontri diretti, con andata e ritorno, e l’altra metà con partita secca. In totale Rugby L’Aquila disputerà dunque 10 partite, di cui sei con andata e ritorno, e quattro con gara unica. La prima classificata tra le otto squadre andrà a giocarsi la serie B con la prima classificata del girone della Campania, il 5 e 12 giugno. La composizione dei gironi non sono stati ancora stabiliti. Spiega il mister Di Marco: “In questo periodo di forzato stop del campionato stiamo lavorando soprattutto sull’aspetto fisico”.

“Quello che ci aspetta sarà infatti un campionato molto duro e lungo”, prosegue il coach, “a ritmi serrati e dunque la preparazione atletica diventa fondamentale. Aspetto decisivo sarà infatti quello di evitare nei limiti del possibile gli infortuni e arrivare fino alla fine a ranghi più o meno completi e non con una rosa troppo corta. Un test generale importante sarà dunque l’amichevole del 27 febbraio al Fattori, che ci farà ritrovare anche la confidenza con la dimensione agonistica, contro un team di tutto rispetto. Buona notizia è intanto che due pedine importanti come Andrea Lofrese e Giancarlo Carnicelli stanno recuperando dall’infortunio che li ha tenuti a lungo lontani dal campo. Il test di venerdì nell’allenamento congiunto con il Paganica rugby è stato molto positivo”, prosegue Di MarcO, “i ragazzi hanno risposto bene ed è stata anche l’occasione per verificare a che punto siamo del lavoro di preparazione con i 13 ragazzi dell’under 19, che hanno favorevolmente impressionato”. Guardando avanti, conclude il mister: “Quello che ci aspetta sarà un girone molto duro e competitivo: a passare alla fase successiva per giocarsi la serie B sarà infatti la sola prima classificata. Con ogni probabilità incontreremo squadre di ottimo livello che abbiamo già sfidato, come la Capitolina e la Primavera. Ma siamo motivatissimi e consapevoli delle nostre potenzialità”.