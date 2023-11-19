L’Aquila. L’Aquila espugna il difficile campo del Lions Alto Lazio con un calcio di punizione nei minuti finali di Davide Pietrinferni e porta a casa un successo importantissimo nella corsa alla vetta del campionato nazionale di Serie B.

La partita in casa dei Lions si apre subito con una marcatura pesante dei padroni a cui gli aquilani rispondono subito con un calcio di punizione del mediano di apertura neroverde, oggi impeccabile dalla piazzola, che accorcia il risultato sul 5 a 3 in favore dei viterbesi.

Il match però è uno di quelli che si combatte centimetro dopo centimetro e il campo del Lions è uno di quei campi in cui i padroni di casa non si danno mai per vinti. E così tra il 12’ e il 34’ minuto i padroni di casa mettono a segno due calci piazzati e una meta mettendo una distanza di 13 punti con gli aquilani.

A questo punto comincia il monologo de La Rugby L’Aquila che segna prima una meta sullo scadere del primo tempo con Massimo Sansone (oggi all’esordio con i neroverdi) e con due calci di punizione del solito Pietrinferni che, a inizio secondo tempo, porta i neroverdi in parità con il punteggio di 19 pari.

Il secondo tempo vede gli aquilani recitare un ruolo da protagonista in mezzo al campo senza però riuscire a capitalizzare una serie di azioni ben orchestrate sia dalla solita mischia,dominante in ogni parte del campo, sia dai tre quarti oggi efficaci sia in attacco che in difesa.

La partita prende la sua svolta definitiva negli ultimi sette minuti dell’incontro, quando il Lions Alto Lazio non riesce a sfruttare un calcio di punizione concesso dall’arbitro Valerio Grillo e dopo tre minuti i neroverdi riescono, grazie a un fuorigioco della linea laziale su un’azione multifase degli aquilani, il numero dieci aquilano, da oltre 40 metri, mette il sigillo sul definitivo 19 a 22 in favore de La Rugby L’Aquila, risultato che vale il secondo posto in solitaria a soli tre punti dal Rugby Frascati attualmente primo in classifica.