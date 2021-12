Rudy Zerbi a Campo Felice per una giornata di felicità

Campo Felice. Il conosciutissimo Rodolfo Zerbi, detto Rudy, con un’ondata di ‘freschezza’ ha chiesto agli ascoltatori di Radio Deejay un luogo idoneo e poco distante da Roma per far divertire suo figlio Leo in un panorama innevato. “Leo mi ha chiesto di poter rivedere la neve che non vedeva da prima del lockdown, quando aveva tre anni”, scrive Zerbi sulla sua pagina ufficiale di Instagram. Gli ascoltatori di Radio Deejay, hanno così segnalato un posto incantevole che si chiama Campo Felice. Ebbene, con entusiasmo, Zerbi ha accolto la loro proposta e ha fatto visita in Abruzzo sostenendo che Campo Felice ha davvero un nome appropriato, poiché la giornata trascorsa gli ha regalato dei momenti indimenticabili e ricchi di felicità insieme a suo figlio Leo.