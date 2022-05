Roseto, approvata delibera per attivare servizio noleggio per monopattini elettrici

Roseto degli Abruzzi. Svolta green e smart per la mobilità a Roseto degli Abruzzi grazie al miglioramento del servizio di noleggio dei monopattini e di altri mezzi elettrici. Una svolta arrivata con Delibera di Giunta approvata lo scorso 6 maggio dall’Amministrazione Comunale che punta, da un lato, a favorire lo spostamento dei turisti sul territorio e, dall’altro, a promuovere la mobilità alternativa ciclo pedonale per tutti i cittadini rosetani.

Il servizio, secondo quanto disposto dalla Delibera, prevede due licenze che saranno affidate, per la durata di un anno (e per tre anni nella fase successiva), ad aziende specializzate nel settore con lo scopo di coprire tutto il territorio (comprese le frazioni) e, inoltre, dare la possibilità a chi usufruisce dei mezzi, di utilizzarli per spostarsi anche nei Comuni limitrofi. Inoltre, nell’atto sono elencate tutte le aree individuate, assieme alla Polizia Municipale, come luoghi idonei a rimessa dei mezzi elettrici. La mappa è stata studiata dalla Consigliera Valentina Vannucci e dall’Assessore Gianni Mazzocchetti per cercare di rendere il servizio più efficiente e diffuso e prevede sedici postazioni differenti: Cologna Spiaggia (Zona Camping Stork e di fronte al Lido “Squalo”); Lido D’Abruzzo; Zona Nord Borsacchio (rotonda pizzeria Anima); Lungomare (Chiosco Capo Nord) Sede del Comune; Parcheggio del Lido Celommi; Parcheggio della Stazione; Parcheggio del Bolla Mare; Parcheggio del Lido Mirage; Chiesa del Sacro Cuore; Supermercato Conad; Pontile; Palamaggetti; Oasi Ipermercato, Lungomare Sud (Eurocamping) e Piazza di Montepagano.

Il numero massimo di dispositivi che saranno messi in circolazione è pari a 100 monopattini e 10 biciclette (solo nelle aree preposte). Non essendo ammessa la modalità free-floating (ossia lasciare i mezzi ovunque sul territorio comunale), i dispositivi che verranno parcheggiati in modo irregolare dovranno essere ricondotti ai punti definiti dalle ditte erogatrici del servizio. Saranno, ovviamente, predisposti tutti i controlli necessari affinché i monopattini non sostino sul territorio in modo inappropriato e non costituiscono un intralcio alla circolazione stradale e alla mobilità in generale, fuori dai parchi e dalla pista ciclabile.

Le ditte richiedenti avranno l’onere di assicurare il pronto intervento, una idonea segnaletica e la realizzazione del materiale informativo, anche al fine di evitare che i mezzi vengano parcheggiati in modo irregolare ed al di fuori delle aree assentite alla rimessa al termine di ogni noleggio. Inoltre, dovranno occuparsi della pulizia, del decoro e dell’ordine delle aree affidate.

Dopo l’approvazione della delibera, il passaggio successivo è quello che prevede la pubblicazione dell’atto di manifestazione di interesse al quale potranno partecipare le ditte interessate. L’obiettivo è far partire il servizio entro l’inizio della stagione estiva, per potenziare l’offerta turistica.

“Ci avviamo a realizzare un altro punto del nostro programma amministrativo – afferma il Sindaco di Roseto degli Abruzzi, Mario Nugnes – andando a mettere un importante tassello verso la realizzazione di quella città smart e sostenibile che tutti i rosetani desiderano. Una Roseto moderna e al passo con i tempi, dove cittadini e turisti possono trovare i servizi essenziali per godersi le bellezze del territorio e per muoversi facilmente anche solo per andare al lavoro o svolgere le commissioni quotidiane. L’obiettivo, inoltre, è quello di connettere la nostra rete di mobilità sostenibile a quelle dei Comuni limitrofi, per rafforzare il legame con le altre “sorelle” della Costa Teramana”.

“Stiamo mettendo in campo le politiche utili a favorire l’implementazione della mobilità sostenibile sul territorio di Roseto degli Abruzzi per rendere sempre più green la nostra città – afferma l’Assessore Comunale Gianni Mazzocchetti – come amministratore sono felice di aver sostenuto le idee che puntano alla mobilità alternativa e innovativa, e di aver dato il mio contributo a questo progetto che, di certo, sarà fondamentale soprattutto in estate, quando Roseto si anima di tantissimi turisti che potranno usufruire di un servizio efficiente e utile per scoprire il nostro splendido territorio”.

“Questa delibera è frutto di un importante lavoro di concertazione che ha visto protagonisti tutti gli attori interessati – afferma la Consigliera Comunale con delega alla Mobilità Sostenibile Valentina Vannucci – Come Amministrazione Comunale, fin dal nostro insediamento, abbiamo spinto per incoraggiare la mobilità sostenibile attraverso interventi finalizzati a ridurre la presenza di mezzi a motore privati su tutto il territorio e per favorire la crescita dell’utilizzo dei mezzi elettrici che stanno prendendo sempre più piede in Italia. Non ultima, a spingerci è la volontà di decongestionare il traffico, facilitare gli spostamenti di cittadini e turisti e rendere Roseto più salubre attraverso il miglioramento della qualità dell’aria”.