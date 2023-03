Chieti. Domani apre a Chieti, nel museo Barbella, la prima delle quattro esposizioni della mostra Sub Tutela Dei – Rosario Livatino, l’uomo, il giudice, l’esempio che il Csv Abruzzo Ets allestisce, fino al 14 maggio a Chieti, Pescara, Avezzano e Teramo.

Nel capoluogo teatino le visite sono in programma fino al 31 marzo.

Sabato 25 importante appuntamento con la cittadinanza e le scuole per la presenza di Salvatore Insenga, cugino del magistrato ucciso dalla mafia. All’incontro, previsto il 25 marzo con inizio alle 9,30, nel foyer del teatro Marrucino, parteciperanno anche l’arcivescovo di Chieti – Vasto, Bruno Forte, la presidente dell’associazione Libera contro le mafie, Gilda Pescara, la curatrice della mostra, Roberta Masotto. Per il Csv Abruzzo Ets, ci saranno il presidente regionale, Casto Di Bonaventura, il coordinatore della delegazione di Chieti, Ermanno Di Bonaventura, la responsabile regionale dell’area Promozione, Sandra De Thomasis.

La mostra è stata scelta dal Centro servizi per il volontariato Abruzzo Ets (ente del Terzo settore) perché esprime al meglio la promozione dei nostri valori: volontariato, giustizia, legalità, attenzione agli ultimi in un processo basato sui temi della cittadinanza attiva, dell’impegno sociale, della partecipazione democratica. È un esempio importante per il raggiungimento del bene comune attraverso l’evoluzione delle comunità cittadine.