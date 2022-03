Rogo in deposito bus in Molise,10 mezzi distrutti: saltano alcuni collegamenti con Abruzzo



Vasto. Un incendio nella notte ha distrutto almeno una decina di autobus che erano parcheggiati in un piazzale-deposito alla periferia di Trivento (Campobasso).

I pullman sono quelli utilizzati ogni giorno dalle società di trasporto locali per effettuare i collegamenti tra i centri della zona trignina e le città maggiori. Alcuni dei bus andati distrutti erano utilizzati per collegamenti tra Abruzzo e Molise per i lavoratori pendolari. Il deposito si trova in località Acquasantianni, accanto allo stadio comunale.

L’allarme è stato lanciato poco dopo la mezzanotte quando il piazzale era completamente in fiamme. Sul posto hanno lavorato per ore i Vigili del fuoco con diversi mezzi. I carabinieri della locale stazione stanno indagando per stabilire le cause del rogo.