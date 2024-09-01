Rocca di Cambio. Rocca di Cambio piange la morte di Ivo Pietropaoli, colonna portante di tutta la comunità dell’Altopiano delle Rocche.

Storico presidente del gruppo Alpini di Rocca di Cambio, con la sua penna nera sempre sul cappello, Pietropaoli faceva parte del direttivo dell’attivissima Pro loco, oltre che della Corale del paese. Tutti lo chiamavano “Taccone”, un soprannome che gli era rimasto da quel giorno in cui disse, da ragazzino, durante un giro in bici con gli amici di sempre: “E allora io sono Taccone”, riferendosi al mitico Vito Taccone, il “Camoscio d’Abruzzo”, che tanto amava le salite “della Rocca”.

Era stato comandante della polizia locale, in quello che era il suo Comune, dove era nato e aveva messo su la sua famiglia. Vero uomo di montagna e conoscitore del territorio, amava le sue vette e per tutta la vita si è sempre messo a disposizione di qualsiasi iniziativa, qualsiasi attività necessaria per promuovere il paese.

Pietropaoli aveva 74 anni e da qualche mese era malato. Lascia la moglie Anna, i figli Piero e Concetta e i nipotini.

I funerali saranno celebrati domani lunedì 2 settembre, nella chiesa dell’Annunziata a Rocca di Cambio, alle 16.

Non appena si è diffusa la notizia della sua morte, sono tantissime le persone che hanno pubblicato e condiviso sui social, un pensiero di cordoglio per quell’uomo buono e sempre sorridente, amico di tutti. Che non ha mai fatto mancare un mano sulla spalla a chiunque chiedesse il suo appoggio. Tanti i suoi ritratti, da parte del fotografo Pietro Nissi, oggi testimonianza di un’altra penna nera che si è “portata avanti”.

Hanno scritto sulla pagina della Pro loco, presieduta da Sestina Lucantonio: “Vorremmo avere parole pronte e perfette da scrivere, ma a volte non si riesce a dire nulla di fronte al dolore e alla sofferenza per la perdita di un nostro amico, compaesano, fedele compagno di risate, presenza costante e fondamentale. Ivo era così: potevi contare su di lui non solo per il gran lavoro che faceva, ma per una risata, un abbraccio, una battuta, un sorriso. Non si tirava mai indietro. E neanche questa volta l’ha fatto. Ha combattuto da vero Alpino. Ciao Taccone”.

“Una triste notizia questa mattina: Ivo ha postato lo zaino ed ora è nel paradiso di Cantore. Il gruppo alpini di Ovindoli si stringe alla famiglia Pietropaoli ed al gruppo di Rocca di Cambio per la scomparsa del caro Ivo” ha scritto il gruppo alpini di Ovindoli.