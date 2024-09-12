L’Aquila. Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, nuovo presidente nazionale dell’associazione di Comuni “Autonomie locali italiane” (ALI) e Abruzzo protagonista nel rinnovo delle cariche, con tre esponenti al vertice. Si è svolto oggi a Roma, nell’Aula Giulio Cesare, il congresso di ALI Nazionale. Gli abruzzesi Giacomo Carnicelli (presidente di ALI Abruzzo), Angelo Radica (sindaco di Tollo) e Giovanni Di Pangrazio (sindaco di Avezzano) sono stati eletti come membri dell’Ufficio di Presidenza dall‘assemblea dei delegati. Gualtieri, che succede a Matteo Ricci, è stato scelto all’unanimità.

Carnicelli, presidente di ALI Abruzzo, dichiara: “Si tratta di un traguardo importante per l’associazione che negli anni ha guadagnato peso, credibilità e importanza, tanto che la guida ne è stata acquisita dal sindaco della più grande città italiana. Esprimo a nome di tutti i Comuni abruzzesi aderenti i più sentiti auguri di buon lavoro al nuovo presidente e ai membri degli organi direttivi affinché ALI possa imporsi sempre di più come protagonista del dibattito pubblico sia a livello nazionale che regionale. Sono molte le sfide che ci attendono, dal referendum sull’autonomia differenziata al tema della salute, dallo spopolamento delle aree interne alla lotta contro i tagli ai comuni, e molte altre”.

ALI Abruzzo si prepara al Congresso regionale che si terrà in autunno.