Ristrutturazione e messa in sicurezza delle scuole: Previsti più di 100 milioni per 81 interventi

L’Aquila. “Ottantuno interventi per la messa in sicurezza e ristrutturazione delle scuole sono stati finanziati in Abruzzo con 103 milioni di euro derivanti dal Pnrr, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. A livello provinciale, è Pescara (33,5 milioni) il territorio che ne ha beneficiato di più. Seguono Chieti (31,1 milioni), Teramo (24 milioni) e L’Aquila (14,3 milioni)” così, in una nota, l’Onorevole Valentina Corneli, Portavoce M5S alla Camera.

“A livello locale, ai primi 3 posti per fondi assegnati vi sono i comuni di Pescara (15,5 milioni), Atri (8,8) e Giulianova (6,5). Per quanto riguarda gli altri capoluoghi di provincia, invece, sono arrivati finora 6,1 milioni a Teramo, 3 all’Aquila e 2,5 a Chieti. Quella per una scuola migliore, che passa anche per delle migliori condizione dei luoghi dove bambini e ragazzi studiano e si formano, è sempre stata una battaglia del Mvimento e della ex Ministra Azzolina, perché la scuola è il pilastro della società e costituisce il più importante investimento per la crescita e per il benessere futuro del Paese” prosegue Corneli.

“Spero che ora le amministrazioni locali riescano a gestire con oculatezza le risorse che abbiamo messo loro a disposizione. Noi ricordiamo chi remava contro il Presidente Conte, cioè contro il nostro Paese, quando lui combatteva per ottenere questi fondi, che ora sono realtà e devono essere usati nel solo interesse dei nostri territori e delle future generazioni” conclude Corneli.