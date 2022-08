Rispetto del CCNL e delle norme di sicurezza: scioperano i lavoratori Eurospin di Abruzzo e Molise

Pescara. Battenti chiusi. Giornata di sciopero oggi in Abruzzo e Molise dei lavoratori e delle lavoratrici dei supermercati Eurospin. A Pescara si è tenuto, all’esterno del punto vendita di via del Circuito, un sit-in con una rappresentanza dei lavoratori che ha distribuito volantini alla clientela che entrava ed usciva dal punto vendita che era comunque aperto.

“Oggi c’è questa giornata di sciopero che siamo stati costretti a proclamare e che ha avuto una grande adesione sul nostro territorio in quanto Eurospin a fronte delle nostre richieste di un tavolo di confronto per le criticità che abbiamo sempre evidenziato si nega totalmente ad affrontarle per il sacrosanto diritto dei lavoratori del rispetto del CCNL e delle norme di sicurezza che Eurospin ignora”, spiegaDavide Urbano, segretario Filcams Cgil Pescara.

“E parliamo delle retribuzioni non in linea con i livelli di inquadramento, le flessibilità, la sicurezza, nonostante il gruppo Eurospin Lazio abbia un utile di esercizio di 74 milioni di euro. Non è possibile sottrarsi al confronto. Nei prossimi giorni torneremo a chiedere un confronto con la proprietà sia a livello nazionale, perché la vertenza è nazionale, sia a livello territoriale e se questo non dovesse avvenire e si dovessero sottrarre al confronto, siamo pronti a ricorrere ad un’altra giornata di sciopero”, conclude.