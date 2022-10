Rischio idrogeologico e potenziamento rete acque: fondi dalla Regione nella Marsica, i Comuni interessati

Avezzano. Si è riunita oggi la giunta regionale, a margine della seduta del consiglio per l’approvazione di numerosi provvedimenti. Tra questi, ce ne sono alcuni che riguardano la Marsica. Al Comune di Capistrello, per la mitigazione del rischio idrogeologico nel centro storico vanno 700.000 euro. Al Comune di Magliano de’ Marsi, per la mitigazione del rischio idrogeologico nella frazione Marano 156.000 euro. Al Comune di Balsorano, per il consolidamento di versanti in frana località strada Collepiano 500.000 euro.

Nel bilancio, disposta una variazione per l’annualità 2022 per un importo complessivo pari a 550mila euro per l’annualità 2022 in attuazione della legge regionale n. 10/2022, con il quale, la Regione Abruzzo concede per l’anno 2022 al Comune di Trasacco un contributo di euro 250.000 a titolo di compartecipazione agli oneri derivanti dai lavori urgenti e indifferibili necessari per la ristrutturazione dell’opera architettonica ricadente in detto Comune e denominata “Tre Portoni”, della zona ad essa adiacente nonché per irreggimentare il flusso delle acque che vi scorrono e un contributo straordinario al Consorzio di Bonifica Ovest, con sede in Avezzano, di euro 100.000, al fine di realizzare interventi infrastrutturali di ammodernamento ed efficientamento della rete di distribuzione idrica a servizio della Marsica orientale, nonché il dragaggio e la pulizia del fondale del bacino artificiale posto a monte dell’opera di presa situata sul fiume Giovenco.

È stato poi riconosciuto in favore del CRUA, Consorzio di Ricerca Unico d’Abruzzo, un ulteriore trasferimento straordinario di euro 200.000 sull’esercizio 2022.