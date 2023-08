L’Aquila. Sono ripresi gli appuntamenti nel Monastero San Basilio. Nella mattinata di ieri con il convegno itinerante promosso dai Coordinamenti Territoriali Pensionati FNP CISL di Chieti- L’Aquila-Pescara e del Molise sul messaggio di Pietro Angelerio da eremita nei monti d’Abruzzo, a Papa del cambiamento, alla rinuncia al pontificato. La figura umana e spirituale nel lungo cammino della sua vita dal titolo: “Celestino V, un anziano giovane”. Un centinaio di persone e forse anche più hanno letteralmente riempito ogni singolo spazio disponibile all’interno della chiesa tanto da dover ricorrere all’utilizzo di ulteriori sedie. L’avvio del convegno, è stato curato da Giovanni Giannini Coordinatore della Fnp Cisl L’Aquila e Sulmona per passare all’introduzione di Mario Gatti – Segretario Interregionale FNP CISL Abruzzo-Molise. Interventi di Goffredo Palmerini, giornalista e saggista, Mons. Stefano De Paulis – Rettore Basilica di Santa Maria di Collemaggio, Angelo De Nicola – Giornalista e scrittore.

I saluti istituzionali da parte del comune dell’Aquila sono stati portati dall’assessore Vito Colonna. La figura di San Celestino V, vista sotto diversi punti di vista, storici, religiosi e civili, ma tutti concordanti nell’affermare la grandezza di questo umile ma grande uomo del duecento, un profeta che anche a distanza di secoli riesce a essere così presente nella sua acclamata potenza travalicante le barriere spazio-temporali. Ha portato i saluti Emilio Didonè, Segretario nazionale pensionati Cisl, le conclusioni dell’interessante convegno, seguito con attenta partecipazione, sono state di Giovanni Notaro, Segretario Generale Interregionale della Cisl Abruzzo e Molise, ha moderato l’incontro la giornalista Sabrina Giangrande. La Madre Badessa, Sr. Margherita, in via del tutto eccezionale, ha voluto assistere seduta in prima fila al convegno.

A seguire, nel pomeriggio, una speciale e importante tavola rotonda: “1983-2023: I quarant’anni della Perdonanza moderna” alla quale sono intervenuti, Walter Capezzali, Errico Centofanti, Fabrizio Marinelli e Goffredo Palmerini, Monsignor Giuseppe Molinari ha voluto essere presente con uno speciale video-messaggio. Ha moderato Angelo De Nicola. Molto suggestivo il filmato storico proiettato, riguardante la Perdonanza Celestiniana del 1983.

Di seguito l’appuntamento musicale “Note nella clausura” con l’attesissima, soprattutto dalle monache, esibizione del M° Francesco Mammola, mandolino classico, compositore e musicista considerato uno dei principali esponenti al mondo del mandolino, docente di “Mandolino Tradizionale” presso il Conservatorio “A. Casella” dell’Aquila, ha impreziosito, con le magiche sonorità, regalando, (come tutti i musicisti si esibiscono gratuitamente), un concerto unico. Durante il primo tempo il giovane e virtuoso M° di Pescocostanzo, si è esibito con: concerto di Vivaldi in Re maggiore, Mazurka sentimentale Munier, Nessun Dorma Puccini, Omaggio a Ennio Morricone, Munastero e Santa Chiara, La casa in riva al mare di Lucio Dalla, Emozioni di Lucio Battisti, Piazza Grande di L. Dalla, La vita è bella di Piovani. Applauditissimo e acclamatissimo, ha regalato un bis a una platea entusiasta della strepitosa performance.

Nella mattinata odierna, alle ore 11 sempre nella chiesa del Monastero San Basilio: SANTA ILDEGARDA DI BINGEN, “SPECCHIO SCINTILLANTE DI DIVINITÀ”, presentazione curata da Annarita Zazzaroni -docente all’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica, con le Riflessioni di Don Luigi Maria Epicoco – Teologo e scrittore. Introdurrà Sabrina Giangrande.

A seguire, con inizio alle ore 16,30: 1° Summit nazionale “Il perdono nutre il mondo” con gli interventi di Michelangelo Tagliaferri – sociologo fondatore dell’Accademia di Comunicazione; Annarita Zazzaroni – Università di Bologna Dip. Filologia Classica e Italianistica; Marina Scipioni- Psicologa Piscoterapeuta; Patrizia Patrizi- Ordinaria di Psicologia giuridica e pratiche di giustizia riparativa, presidente dell’European Forum for Restorative Justice; Daniel Lumera – Esperto di scienze del benessere e della qualità della vita, riferimento internazionale nella pratica della meditazione; Michela Santoro- giornalista e Francesca Pompa -Amici di San Basilio, il compito di moderare il Summit.

Al termine l’immancabile “aperitivo francescano” di sensibilizzazione per la raccolta di fondi a sostegno del Monastero San Basilio e delle sue Missioni in Africa, a Bangui, e nelle Filippine intitolate a Celestino V delle Monache Celestine Benedettine a cura di Scherza col cuoco di Carlo Gizzi.