Pescara. Pescara dà il via alla nuova stagione del concorso nazionale di Miss Mondo Italia, organizzata la prima

selezione della nuova stagione in occasione della festa patronale di Sant’Andrea nella piazzetta della

Madonnina del Porto. L’evento si è tenuto sabato 27 luglio, organizzata dalla NOLEGGIO OK Srl di Fabrizio

D’Addazio e Carla D’Addazio mandataria del concorso Miss Mondo per le regioni Abruzzo, Marche e Molise

in collaborazione con l’AssoE20 Produzioni rappresentata da Camillo Del Romano.

La giuria presieduta dalla conduttrice televisiva Federica Peluffo è stata composta da Maria Assunta

Martino Agenzia Dama, Morena Teti finalista Miss Universe Italy, Riccardo Padovano, Andrea Gnagnarella,

Silvia Di Cicco, Diego Mascia, Nicola Pasquini, Agnese Camplone, Luca Di Girolamo, Valerio Memmo e

Fabrizio D’Addazio.

Gli stessi giurati hanno avuto un arduo compito nello scegliere le vincitrici della serata, ma con un verdetto

unanime fascia di “Miss Mondo Finalista Regionale” e coroncina è stata aggiudicata da Beatrice Cribari, 16

anni di Città Sant’Angelo (PE), studentessa con la passione della danza sin da bambina e con il sogno di

realizzarsi nel mondo della moda e dello spettacolo. Beatrice alla sua prima esperienza in un concorso di

bellezza corona il suo sogno di una notte d’estate pescarese.

Le altre fasce assegnate sono andate a: Sabrina Terrenzio 17 anni di San Giovanni Teatino (Ch) con fascia

“Miss Comitato Sant’Andrea”; la fascia “Miss Mondo Gil Cagnè” e stata aggiudicata ad ex-equo da

Francesca Recchiuti 18 anni di Bellante (TE) e Angelina Andreiana 18 anni di Pescara, la fascia Miss Mondo

Caroli Hotel aggiudicata sempre ad ex-equo da Elena Florindi 16 anni di Ortona (Ch) e Marika Fratini 17

anni di San Giovanni Teatino (CH); fascia dello sponsor “Miss Geisha Resell & DPD” aggiudicata da Sofia

Delle Vigne 19 anni di Lanciano, fascia “Miss Fotogenia” assegnata a Rossella Calderoni 27 anni di Pescara,

infine assegnati on-line la fascia “Miss del Web by Agricola” che è stata vinta da Lorena Tomas 17 anni di

Isernia e Oana Nitura 22 anni di Ascoli.

Le altre miss in gara sono state: Giorgia Cardone, Jassmine Catalina Frincu, Roberta Mancini, Luisa

Cozzolino, Lucrezia Cardia, Thamires Palmucci, Sthefanny Rivero e Francesca D’Ercole.

La conduzione della serata affidata alla bravissima cantante Christine Fegatilli, che oltre a presentare

elegantemente il concorso ha incantato con la sua voce la piazza pescarese con il numerosissimo pubblico.

La regia della serata curata da Camillo Del Romano, le foto realizzate dal fotografo ufficiale Christian

Giammarini, back-stage e coreografie da Greta Di Carlo, musiche di Francesco Rosato, elaborazione dati

Valerio Memmo, alla logistica e service Fabrizio D’Addazio e Federico Sichetti.