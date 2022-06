Rinnovata la gestione delle Grotte di Stiffe: il 9 giugno la presentazione del nuovo brand

San Demetrio. Luoghi magici d’Abruzzo in fase di rinnovamento. “Il Comune di San Demetrio”, scrive il comunicato dell’amministrazione comunale, “presenterà, nel corso di una conferenza stampa giovedì 9 giugno, alle ore 11, l’azienda speciale Territorio e Cultura – azienda pubblica al 100% del Comune di San Demetrio – che dal 2 aprile gestisce il sito delle Grotte di Stiffe. In due mesi di attività e di gestione da parte dell’azienda speciale sono già eccellenti i numeri registrati in quanto a visite turistiche: sono stati, infatti, 8mila i visitatori accolti da aprile a giugno”.

“Dal primo giugno scorso ha preso servizio il direttore dell’azienda, dopo proceduta ad evidenza pubblica ed esame, Stefano Filauro presente insieme all’Amministratore unico dell’azienda Giovanni Cappelli. Giovedì 9 giugno i vertici aziendali saranno presentati alla comunità e alla stampa, nella conferenza indetta dal Comune di San Demetrio ne’ Vestini, dal sindaco Antonio Di Bartolomeo e dai componenti della Giunta comunale. L’ATC che gestisce già da due mesi le Grotte di Stiffe ha organizzato il nuovo anno, un nuovo punto informativo in stretta collaborazione con il Parco Sirente Velino. Verrà anche presentato alla stampa il nuovo logo delle Grotte di Stiffe e la mascotte che diventeranno un brand per la creazione di oggettistica e gadget per i turisti. La conferenza stampa di presentazione dell’azienda turistica speciale e dei primi mesi di lavoro si terrà all’interno della sede del Consiglio comunale di San Demetrio.Ulteriori dettagli saranno illustrati in conferenza stampa”, conclude il comunicato.