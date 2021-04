Rinasce “Possibile Abruzzo”: nuovo giovane portavoce e principio di comitato attivo

Vasto. Un comitato ricco di idee e grandi progetti, mediante la figura di un giovane portavoce appena eletto e un’idea di partecipazione tutta in evoluzione è quanto afferma il nuovo comunicato dell’organizzazione vastese. “Rinasce Possibile Abruzzo con l’elezione del nuovo portavoce Andrea Benedetti, 21 anni, di Vasto, e con i circa 30 tesseramenti dei primi mesi del nuovo anno. Rinasce un comitato attivo, che fa della diversità un motore per l’innovazione, del futuro una priorità per il presente. Rinasce un comitato mosso unicamente dal movimento d’opinione, dalle idee, dai temi. Rinasce una comunità inclusiva e aperta, che si fonda sull’ascolto e la partecipazione. Il nostro gruppo ha al centro la giustizia sociale, climatica, ambientale, economica, la parità, il lavoro, il femminismo, il transfemminismo, i diritti civili, i diritti umani, l’antifascismo, che sono in realtà un unico grande tema, quello in cui tutti noi crediamo e che vogliamo che ci guidi verso il domani, anche nella nostra regione”. Per tesseramenti o info scrivere a [email protected] o consultare i canali facebook, instagram e twitter di Possibile Abruzzo.

“Aspettiamo nella nostra comunità tutte le persone che condividono queste sensibilità e che sentono il bisogno di fare qualcosa di concreto per incidere sul futuro”.