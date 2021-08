Luco dei Marsi. È stato rimesso in libertà il cucciolo di capriolo investito a Luco dei Marsi. “Giovedi notte il Servizio veterinario della Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila è intervenuto con il dottor Marco Gargano a Luco dei Marsi per dare soccorso a un cucciolo di capriolo rimasto intrappolato in una casa abbandonata. Grazie all’aiuto dei vigili del fuoco”, racconta il responsabile del servizio veterinario della Asl Mario Mazzetti,”la capriola di circa sei mesi e stata recuperata e messa in sicurezza nel canile sanitario a Sante Marie”.

“Oggi, dopo le terapie del caso, il nostro personale ha rimesso in libertà a Luco dei Marsi il cucciolo nella speranza che possa ritrovare la propria madre”. Il direttore del servizio, dottor Mazzetti, nel raccontare questo lieto evento, evidenzia che”quasi due volte settimana siamo costretti a intervenire in incidenti stradali per soccorrere cervi e caprioli. Il problema è che la Regione Abruzzo non ha ancora disciplinato il sistema di soccorso per la fauna selvatica e non esistono luoghi specifici per la cura e l’eventuale riabilitazione”.

“Si potrebbe”, spiega Mazzetti,”stipulare una convenzione con le Atc locali per la gestione di questi eventi. Le nostre strade sono attraversate da questi animali, difficili da avvistare in tempo di notte, pertanto si suggerisce la massima cautela e prudenza nella guida”, conclude Mazzetti.