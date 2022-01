Rifiuti sparsi e cassonetti “volanti” nel parcheggio Monte Cristo, l’Abruzzo Regione verde d’Europa?

L’Aquila. Abruzzo Regione Verde d’Europa. È vero. E basterebbe poco per mantenerla tale. Ma purtroppo se da un lato l’Abruzzo non ha nulla da invidiare alle altre regioni del Nord Italia per bellezze naturalistiche, dall’altro mancano quelle misure e quegli accorgimenti che impedirebbero di presentare le montagne in un modo indegno, come troppo spesso accade un po’ da tutte le parti nella nostra Regione.

Così si presentava questa mattina il parcheggio “Monte Cristo” vicino allo chalet che porta lo stesso nome, località molto nota all’interno del Parco Gran Sasso Monti della Laga. Si tratta di una località che si trova a circa 1400 metri di altezza sul livello del mare, apprezzata dagli scialpinisti d’Abruzzo ma non solo.

Con rifiuti sparsi in tutto il parcheggio, presumibilmente gettati a terra da qualche animale selvatico che ha rotto il bustone lasciato imprudentemente accanto al cassonetto. Ma anche con un altro cassonetto “volato” decine di metri più in là, finito in mezzo a una piana.

Una foto che ritrae un panorama indegno per chi ama davvero la montagna e che qui di “green” vede solo il colore del cassonetto, evidentemente non adeguato al posto, per il conferimento di rifiuti che qualcuno non riesce manco a gettare dentro e non fuori.