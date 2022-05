Rievocazione storica Coppa Belvedere VI edizione, tutti i dettagli della presentazione

Silvi 25 maggio. Si è tenuta questa mattina nella sala consigliare del Comune la conferenza stampa di presentazione della Rievocazione Storica VI Coppa Belvedere, organizzata dalla Scuderia Ferrari Club Abruzzo con il patrocinio dei Comuni di Silvi e di Atri, della Regione Abruzzo, della Provincia di Teramo e dell’Automobile Club di Teramo.

La delegazione della Ferrari Club Abruzzo, guidata dal coordinatore Lanfranco D’Alesio, è stata accolta dal sindaco Andrea Scordella e dall’assessore alla Cultura e Viabilità Giuseppina Di Giovanni che hanno assicurato la piena disponibilità per garantire uno svolgimento regolare della storica rievocazione della Coppa Belvedere, ideata e realizzata per la prima volta 60 anni fa nel 1962, per ricordare le 27 edizioni del Gran Premio Pescara, gara automobilistica nazionale che nell’edizione del 1957 ebbe il riconoscimento di gara valida per il campionato del mondo di Formula 1.

Quella gara, vinta da Sterling Moss davanti a Manuel Fangio su Maserati, registrò due record tuttora imbattuti: la lunghezza, 25 chilometri, del circuito per una gara di Formula 1 e il numero degli spettatori calcolato in oltre 200.000! “Silvi – ha detto il sindaco Scordella – è stata fortemente legata alla gara automobilista nata da un’idea di un suo concittadino onorario, il marchese De Sterlich Aliprandi, che nel 1923 suggerì all’economista e politico di rilievo nazionale, Giacomo Acerbo di Loreto Aprutino, di istituire la gara sportiva nazionale e di intitolarla al fratello eroe di guerra, Tito Acerbo. Nelle 27 edizioni della spettacolare corsa è stata, come ci raccontano i nostri anziani, sempre foltissima la presenza di silvaroli. Dopo la seconda guerra mondiale, per motivi politici, la Coppa prese ufficialmente il nome di Coppa Pescara, ma per gli sportivi abruzzesi rimase sempre “Coppa Acerbo”.

L’ultima edizione della corsa automobilistica – ha ricordato il sindaco Scordella -si tenne nel 1961. L’anno successivo, il 1962, i Club Ferrari d’Abruzzo idearono la Coppa Belvedere, un raduno interregionale con sfilata di Ferrari e altre auto storiche dedicato alla mitica Coppa Acerbo. Questo evento ha anche interessanti risvolti di promozione del territorio e delle sue peculiarità ambientali ed enogastronomiche”.

La carovana delle auto, che saranno circa 100, partirà dal piazzale Le Dune, dove saranno effettuate le iscrizioni e dopo la colazione offerta ai partecipanti dall’associazione commercianti Le Dune presso il ristorante Alusea. Il percorso che sarà seguito, non potendo percorrere il lungomare dove si stanno facendo i lavori di asfaltatura, prevede l’immissione sulla SS. 16 all’altezza dei grandi alberghi e, dopo aver imboccato la strada per Atri alla rotonda e raggiunto Silvi Paese, il giro dell’abitato del centro storico, passando per la Loggia.

La carovana proseguirà, poi, per Atri dove ci sarà una sosta per la visita della città d’arte. Il rientro a Silvi è previsto attorno alle 13 nel piazzale Le Dune, con pranzo conviviale al ristorante Alusea riservato ai piloti partecipanti e alle autorità.