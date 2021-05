Ricordo alla Camera dell’imprenditore teramano Amedeo Di Lodovico (VIDEO)

Teramo. Il deputato Antonio Zennaro in aula alla Camera ha ricordato l’imprenditore abruzzese Amedeo Di Lodovico, nato in provincia di Teramo ed emigrato in Venezuela, scomparso recentemente all’età di 91 anni.

Figura importantissima per la comunità degli italiani in Venezuela, Amedeo Di Lodovico è stato costruttore di successo, Presidente della Fondazione Abruzzo Solidale di Caracas, editore del quotidiano “La Voce d’Italia”, lo storico giornale in lingua italiana dell’America del Sud e fondatore dell’Associazione Abruzzesi del Venezuela. In Italia ha avviato iniziative imprenditoriali di rilievo per il territorio, come la creazione del primo stabilimento sciistico con gli impianti di risalita ai Prati di Tivo, il primo della provincia teramana.