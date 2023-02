Pescina. “Questa mattina, presso l’ingresso del centro abitato di Venere, è arrivata una preziosa donazione di un dipinto che ritrae l’orso Juan Carrito”, afferma Guido Verrocchia, “durante una delle sue frequenti improvvisate nei centri abitati. L’artista Alessandro Verrocchia ha voluto fare questo dono, ricordando la presenza dei vari plantigradi nel territorio che viviamo e di prestare la massima attenzione lungo le strade che ci attraversano. Dipinto facilmente visibile lungo la S.S. 83 che porta verso il Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise”.

Sul suo profilo social, Guido Verrecchia scrive: “Da oggi chiunque si troverà ad attraversare Venere di Pescina, non solo si imbatterà in un paese carino alle porte del Parco Nazionale D’Abruzzo, ma avrà modo di avere un inaspettato e piacevole incontro con questo omaggio, che Venere ha voluto dedicare all’orsetto più vivace che la storia d’Abruzzo e dell’Italia intera forse ricorderanno. Un omaggio che spero strappi un sorriso di nostalgia e bei ricordi a tutti coloro che avranno modo di ammirarlo”.

“Grazie alla mia comunità che apprezza sempre con calore le belle iniziative che vengono proposte e realizzate, al sindaco con la mia squadra amministrativa tutta, al parroco di Venere, a chi si è reso subito disponibile nel mettere a disposizione la location all’ingresso del paese, ed infine, ma non per ordine di importanza, ci tengo questa volta a dire grazie pubblicamente al mio papà, che ha trasformato in una vera opera d’arte questa idea. Buona domenica a voi tutti e sempre nel cuore Juan Carrito”.