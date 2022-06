Riconoscimento in Regione per l’XI reparto volo della Polizia di Pescara

Pescara. È stato conferito un riconoscimento istituzionale, nella sede del Consiglio regionale, a Pescara, all’XI reparto volo della Polizia di Stato di Pescara per il loro operato che ha permesso il ritrovamento e il salvataggio in Molise della piccola Nicole, avvenuto lo scorso mese di aprile.

L’attesto è stato consegnato al Comandante primo dirigente Pilota, Ettore Rossi; ispettore, Cavaliere della Repubblica, Rosario Serago; ispettore Marcello Spadone; vice sovrintendente pilota, Donato Trozzi; agente scelto pilota Francesco Catalano; sovrintendente capo coordinatore pilota, Francesco Motta; assistente capo coordinatore pilota, Mauro Lanzi; ispettore superiore specialista, Domenico Anzivino; assistente capo coordinatore specialista, Remo di Nicolantonio; sovrintendente responsabile telecomunicazioni, Massimiliano Febo.“Abbiamo solo fatto il nostro dovere – ha dichiarato il comandante Rossi – ma di certo siamo molto lusingati del conferimento ricevuto e dell’attenzione che l’Istituzione regionale ha avuto nei nostri confronti”.

“Sono onorato – ha commentato l’ispettore Serago, ancora visibilmente emozionato nel ricordare gli attimi in cui la bimba fu tratta in salvo proprio da lui che la individuò e che si calò in quel luogo impervio per recuperarla – e grato per la giornata che ci avete dedicato”.

Un’emozione manifestata dall’intera squadra del Reparto che portò a termine l’operazione, dall’equipaggio all’assistenza a terra, e dalla sala operativa al responsabile alle telecomunicazioni.

A consegnare l’attestato è stato il Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale Guerino Testa: “L’avvenimento a lieto fine è stata l’occasione per rendere omaggio a tutti gli operatori della Polizia di Stato – così come di tutte le Forze dell’Ordine – che con sacrifico ed alto senso del dovere ogni giorno sono al lavoro per garantire il rispetto delle leggi e per tutelare la sicurezza di tutti i cittadini. Le immagini di Nicole ci hanno riempito il cuore ed oggi la Regione Abruzzo, a nome di tutti gli abruzzesi, rivolge un doveroso grazie per l’alta professionalità, per i valori e per l’umanità che si celano al di sotto della divisa della Polizia di Stato”. Erano presenti alla cerimonia di premiazione: il vice prefetto, capo di Gabinetto della Prefettura di Pescara, Daniela Di Baldassarre, il dirigente della divisione anticrimine della Questura di Pescara, Gennaro Capasso, il direttore della divisione aerea, primo dirigente pilota, Valeria Cangelosi, ed il direttore dei Reparti Speciali, Claudio Mastromattei, oltre ai rappresentanti di tutti i sindacati di Polizia e di diverse associazioni impegnate nel sociale.

“Ringrazio il Consigliere e la Regione Abruzzo tutta per l’iniziativa – ha detto Mastromattei – il senso del nostro lavoro non risiede solo nell’attività di Polizia ma anche quello di strappare sorrisi, per fare in modo che le persone ci conoscano anche per ciò che siamo dentro la divisa. Quando ho seguito in diretta il salvataggio della bambina mi sono congratulato con la squadra e l’unico premio di quel salvataggio è stato proprio il sorriso di Nicole e dei suoi familiari ma rendo merito alla Regione per aver acceso un focus su ciò che noi diamo, invece, per scontato. Sento tangibile lo spessore, l’attenzione e l’affetto che ci state trasmettendo, che noi possiamo ripagare solo con il nostro lavoro”.

Il Consigliere Testa ha consegnato, nelle mani del comandante Rossi una targa dedicata al Reparto Volo, ed una pergamena a lui rivolta per la competenza nel coordinare le donne e gli uomini del suo Reparto.

Ad emozionare tutti i presenti è stata anche la condivisione del premio che il Comandante ha inteso avere con Ludovica, una bimba speciale di 9 anni che l’intero Reparto ha ormai ‘adottato’ come portatrice sana di sorrisi e buonumore per tutta la compagine dell’Arma. A ciascun poliziotto è stata consegnata una pergamena personalizzata. Sia all’intero Reparto Volo sia al direttore Mastromattei è stata, inoltre, donata un’opera ad incisione del Maestro pittore e scultore pescarese, Enea Cetrullo.