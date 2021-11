Riconfermata la Carta Erasmus per l’Istruzione Superiore all’ITS Agroalimentare di Teramo

Teramo. Riconfermata, dall’Agenzia Esecutiva Europea per l’Istruzione e la Cultura (EACEA) della Commissione Europea, anche per il settennio 2021-2017 la Carta Erasmus per l’Istruzione Superiore (ECHE – Erasmus Charter for Higher Education), all’ITS Agroalimentare di Teramo. L’attribuzione della Carta Erasmus è un prerequisito necessario per candidarsi a partecipare a iniziative di mobilità per l’apprendimento degli studenti e del personale e alla cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche nell’ambito del Programma.



L’ITS Agroalimentare di Teramo è un istituto di alta formazione tecnologica che dal 2010 è impegnato nella formazione di Tecnici Superiori specializzati nella valorizzazione delle produzioni agroalimentari del territorio e ritiene fondamentale, per promuovere le proprie unicità e peculiarità regionali e nazionali, aprirsi all’Europa per preparare figure esperte, capaci di rispondere ai fabbisogni professionali delle imprese anche attraverso uno sbocco verso il mercato internazionale.



In tale ottica il Programma Erasmus+ 2021-2027 rappresenta uno strumento fondamentale per contribuire alla realizzazione di una formazione di qualità che abbia una dimensione internazionale, basata sulla mobilità delle persone e su uno scambio di competenze, che favorisca l’abbattimento delle barriere culturali e assicuri una preparazione eccellente dei futuri tecnici superiori capaci di operare non solo localmente, a sostegno delle piccole e medie imprese del territorio, ma che sappiano agire anche in un contesto globale.



Durante il prossimo settennio l’ITS Agroalimentare di Teramo amplierà la propria offerta di mobilità internazionale sviluppando, oltre alla mobilità per tirocinio, la mobilità per studio e la mobilità in entrata. Promuoverà i tirocini virtuali e amplierà la rete di contatti internazionali per favorire la creazione di opportunità di cooperazione internazionale a vantaggio delle aziende agroalimentari della provincia di Teramo e dell’intera regione Abruzzo.



«Gli studenti ITS che hanno svolto un periodo di mobilità all’estero hanno maggiori possibilità di trovare lavoro in aziende del territorio», afferma il Presidente della Fondazione ITS Enrica Salvatore, «i dati sull’occupazione dei diplomati dimostrano che l’Erasmus non è solo un’opportunità di crescita personale e professionale ma un reale vantaggio nella ricerca di un lavoro».