Pescara. Arrestato cittadino polacco destinatario di mandato di arresto europeo. Alle prime luci dell’alba, i Carabinieri del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Pescara, hanno dato esecuzione a un mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale di Lublino (Polonia), traendo in arresto un 43enne cittadino polacco, domiciliato a Pianella, poiché ritenuto responsabile di reati contro il patrimonio, la famiglia e violenza/minaccia a Pubblico Ufficiale, dovendo scontare una pena di anni 2 e mesi sei di reclusione.

Il soggetto rintracciato nella località Vestina, veniva fermato a Silvi Marina mentre stava raggiungendo il posto di lavoro. Espletate le formalità di rito, l’arrestato veniva associato presso la locale Casa Circondariale di San Donato.