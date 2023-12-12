L’Aquila. Domani, mercoledì 13 dicembre alle ore 8,30 presso l’Auditorium della Fondazione Carispaq sarà firmato il Protocollo d’Intesa per l’intervento di recupero e consolidamento della Torre Civica di Palazzo Margherita all’Aquila interamente finanziato con le risorse donate dalla Comunità italiana in Australia e dal Governo australiano in occasione del sisma del 6 aprile 2009.

Il protocollo sarà firmato dal Presidente della Fondazione Carispaq Domenico Taglieri, dal Sindaco del Comune dell’Aquila Pierluigi Biondi e, in collegamento dall’Australia, dal rappresentante del Trustee for Australian Abruzzo Earthquake Appeal Fund Giancarlo Martini Piovano e dal rappresentate dell’ente no profit La Scalabrini Village Ltd, Doug MacColl.

In collegamento ci saranno anche rappresentanti della stampa aderente all’Italian Media Corporation e del Governo Australiano che hanno raccolto i fondi necessari all’intervento.