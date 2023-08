Ripa Teatina. La Regione Abruzzo e il Comune di Ripa Teatina, in collaborazione con la casa editrice Lab FDG, il comitato del Festival Rocky Marciano e la Pro Loco, celebreranno il Centenario della nascita di Rocky Marciano, l’indimenticato pugile americano figlio di emigranti italiani peso massimo imbattuto con il record di 49-0, diventato mito e leggenda dello sport mondiale.

Lo faranno venerdì 1° settembre, nella sede della Regione in Piazza Unione a Pescara alle ore 10, con la presentazione del nuovo libro del giornalista Dario Ricci dal titolo “Rocky Marciano. Sulle tracce del mito 1023-2023” (edito da Lab FDG) e, a seguire, con un momento istituzionale a Ripa Teatina, città natale del padre di Rocky Marciano, Quirino Marchegiano, alla presenza del sindaco di San Bartolomeo in Galdo, paese del beneventano che ha dato i natali a Pasqualina Picciuto, madre del campione italo americano.

Alla presentazione del libro oltre all’autore saranno presenti l’assessore al Turismo, Daniele D’Amario, il sindaco di Ripa Teatina, Roberto Luciani, il sindaco di San Bartolomeo in Galdo, Carmine Agostinelli e l’editore Giovanni Di Giorgi. L’appuntamento di venerdì sarà l’occasione per ricordare la figura di Rocky Marciano ripercorrendo le tappe più importante della sua vita privata e di atleta, ma anche l’occasione per affrontare il tema dell’emigrazione legato in particolare all’Abruzzo, partendo dalle radici e dalle motivazioni di un fenomeno storico che ha connotato un periodo particolare della storia italiana ed europea.