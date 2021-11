Regione: domani in commissione Bilancio anche la discussione sul “Campus Ricerca e Alta Formazione Niko Romito”

L’Aquila. La settimana politica all’Emiciclo si apre domani, martedì 9 novembre, alle 10, con la convocazione della Prima Commissione “Bilancio, affari Generali e istituzionali”. In apertura di seduta sarà esaminato il progetto di legge “Disposizioni per l’attuazione del principio di leale collaborazione, disposizioni finanziarie in favore dei Comuni abruzzesi ed altri enti e ulteriori disposizioni”.

Per approfondimenti sui dettagli della proposta saranno ascoltati: Presidente della CIA Abruzzo; assessore regionale Pietro Quaresimale; Antonello Barone per il progetto “Campus Ricerca e Alta Formazione Niko Romito”; assessore regionale Nicola Campitelli; Presidente dell’ANCI Abruzzo; dirigente del Servizio regionale foreste e parchi, Sabatino Belmaggio; Delegato Abruzzo WWF Italia; Presidente o suo delegato di Legambiente Abruzzo. I lavori della Commissione proseguiranno con la discussione su tre progetti di legge dedicati al riconoscimento di debiti fuori bilancio aventi ad oggetto le seguenti materie: “implementazione del Progetto OptiTrans – Optimisation of Public Trasport POlicies for Green Mobility”, finanziato dal Programma Interreg Europe 2014-2020”; “implementazione del Progetto INNOTRANS – Enhancing Trasport Innovation Capacities of Regions”, finanziato con i fondi del Programma Interreg Europe 2014-2020”; “implementazione del Progetto SHERPA – SHaredknowledge for Energy renovation in buildings by Public Administrations, finanziato con i fondi del Programma Interreg MED 2014-2020”.

Sessione europea. Martedì 11, con inizio dei lavori alle ore 10, le Commissioni saranno impegnate nell’esame di provvedimenti europei con il seguente calendario: dalle ore 10, la Commissione Bilancio esaminerà Titolo IV (Modifiche alle leggi recanti concessioni di agevolazioni fiscali ad imprese), articoli da 11 a 15; Titolo V (Disposizioni finanziarie, abrogazioni ed entrata in vigore), articolo 16; alle ore 11 si riunirà la Commissione Agricoltura per il Titolo II recante modifiche alla Legge regionale 44/2017 in materia di agenzie di viaggi, articoli da 2 a 7; Titolo III recante modifiche alla L.r. 78/2000 in materia di Bed & Breakfast, articoli da 8 a 10; Titolo V (Disposizioni finanziarie, abrogazioni ed entrata in vigore), articolo 17; alle ore 12 la Commissione Politiche europee procederà all’esame e all’approvazione del progetto di legge 226/2021. L’approvazione finale del pdl n. 226/2021 è prevista nel corso della seduta del Consiglio regionale in programma il 23 novembre 2021. L’intero titolo del pdl è il seguente: “L.r. 39/201 art. 8 – Adeguamento all’ordinamento regionale degli obblighi derivanti all’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Disposizioni per l’adeguamento della normativa regionale ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, semplificazione e tutela della concorrenza, in materia di pacchetti turistici e servizi turistici collegati, nonché in materia di B&B; Disposizioni per l’adeguamento della normativa regionale alla Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01) sulla nozione d’aiuto di Stato, in materia di concessione di agevolazioni fiscali (Legge europea regionale 2021)”.