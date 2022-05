Regione Abruzzo: per il 2022, 74 nuove assunzioni e 9 unità in arrivo da altri Enti

Pescara. La Giunta regionale, nella seduta odierna, ha dato il via libera, su proposta del vice presidente, Emanuele Imprudente, allo schema di convenzione tra l’Università degli Studi dell’Aquila – Dipartimento DICEAA-e la Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura – per l’attivazione di un posto per il corso di Dottorato di Ricerca in Ingegneria Civile, Edile – Architettura e Ambientale dal titolo “Evoluzione insediativa e potenzialità ecosistemi che relative al patrimonio degli usi civici della Regione Abruzzo”.

In tale protocollo d’intesa, la Regione manifesta il proprio interesse per una collaborazione tra il Dipartimento Agricoltura e il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile – Architettura e Ambientale – DICEAA dell’Università di l’Aquila, per forme di collaborazione di natura tecnica, operativa, scientifica e istituzionale, volte ad approfondire la conoscenza, la gestione sostenibile e l’amministrazione del territorio regionale gravato da Uso Civico.

Su proposta dell’assessore al Personale, Guido Liris, nell’ambito del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2022-2024, è stato approvato il Piano del Fabbisogno per l’annualità 2022 con relativo aggiornamento della dotazione organica. Nello specifico, per il 2022 sono previste 74 nuove assunzioni a tempo pieno oltre a 9 nuove unità di personale che saranno acquisite attraverso l’istituto della mobilità da altri Enti. Alla data del 1 gennaio 2023, considerando le cessazioni dal servizio e i posti programmati in corso di copertura, la Regione potrà contare su un numero complessivo di dipendenti pari a 1465 unità.

Sempre su proposta dell’assessore Imprudente, l’Esecutivo ha preso atto della costituzione delle Green Community “Parco Regionale Sirente Velino” e “Alta Valle del Sagittario”. Nel quadro della transizione verde e digitale, con la presa d’atto della costituzione di due Green Communities nel territorio regionale che rappresentano un unicum nel panorama nazionale, la Regione Abruzzo concorre a promuovere un salto qualitativo sul piano della governance dei processi che regolano il sistema “ambiente” complessivamente inteso e delinea un modello di sostenibilità competitiva cosi come definiti nel Next Generation EU e nel PNRR nazionale.

Con la presente, altresì, si sostanzia e si certifica una discontinuità nel modus operandi e nella capacità di elaborazione strategica da parte di tutti gli operatori, pubblici e privati attraverso una programmazione tempestiva, con capacità adattativa rispetto agli eventi e con efficacia costantemente monitorata. Infine, sulla base della Legge regionale n. 138 del 1995, sono stato approvate le linee di indirizzo del Disciplinare di funzionamento e di gestione dell’Enoteca Regionale d’Abruzzo.