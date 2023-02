L’Aquila. Anche in Abruzzo arriva il via libera all’esenzione del ticket in caso di accesso alle cure per eventi occorsi sul luogo del lavoro, infortuni o generali casistiche dipese dall’accadimento violento in servizio al personale delle forze dell’ordine.

La legge regionale, varata sotto la guida del governatore Marsilio, era stata in un primo momento bloccata dal governo Draghi che precludeva all’Abruzzo la concessione di benefici in campo sanitario, ma la Corte costituzionale ne ha riconosciuto la legittimità.

“L’esenzione dai ticket si aggiunge ai benefici per il trasporto pubblico già introdotti in Abruzzo per il personale delle forze dell’ordine, andando a confermare l’attenzione che Marsilio riserva ai cittadini che lavorano al servizio della Nazione”, ha dichiarato Sinappe Teramo. “La vicinanza all’operato che quotidianamente svolgiamo e la sensibilità alle problematiche che investono il penitenziario e le altre forze dell’ordine”, ha concluso, “diventano fatti!”.