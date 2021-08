Regione Abruzzo: 1.289 domande ammesse al contributo per acquisto bici

Pescara. Sono 1.289 le domande ammesse che riceveranno i contributi per l’acquisto di biciclette, biciclette a pedalata assistita o altri mezzi di mobilità sostenibile a ridotto ingombro.

La Regione Abruzzo – Dipartimento Infrastrutture e Trasporti – Servizio Politiche dei Trasporti, con determina dirigenziale n. 04-DPE002/2021, ha previsto il contributo a fondo perduto fino al 50% del costo sostenuto, finalizzato all’acquisto di un solo mezzo per ciascun nucleo familiare, per un massimo di 300 euro.

Le risorse stanziate sono assegnate secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande.

Oggi sono state pubblicate le graduatorie, consultabili sul sito internet istituzionale della regione Abruzzo.

La comunicazione della Regione Abruzzo:

Il gruppo di lavoro appositamente costituito ha completato l’istruttoria delle istanze, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 8 dell’Avviso pubblico. L’atto di approvazione degli elenchi con i relativi allegati riportanti le istanze ammissibili e non ammissibili a contributo ai sensi dell’articolo 9 dell’avviso è riportato nella sezione graduatorie.

Come previsto nel medesimo articolo 9 dell’Avviso, è in corso la pubblicazione sul B.U.R.A., che costituisce atto di notifica agli effetti di legge.

Si precisa che le istanze non incluse nei due elenchi, non trovando capienza finanziaria nelle risorse messe a disposizione per l’Avviso, non sono state istruite.