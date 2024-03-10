Chieti. Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha votato poco prima delle 12 nella sezione numero 57 allestita nella scuola elementare del quartiere Tricalle di Chieti, la città nella quale ha la residenza.

Marsilio era accompagnato dalla moglie e dalla figlia e prima di uscire dall’edificio scolastico, che ospita sei sezione elettorali, ha rivolto un augurio di buon lavoro a presidenti e scrutatori.

Il candidato presidente della Regione Abruzzo per il campo largo Luciano D’Amico, invece, è arrivato al seggio elettorale alle 12 in punto accompagnato dal suo staff. D’Amico ha votato a Pescara alla sezione n. 27 della scuola ‘Illuminati’ di via Regina Elena, super affollata in questo momento.

Per lui strette di mano, sorrisi e foto. Subito dopo il voto, i componenti del seggio hanno chiesto al candidato di poter fare un selfie insieme; lui ha subito accettato volentieri.