Chieti. Venerdì 24 febbraio alle 21 ci sarà il quarto spettacolo della sesta edizione della Rassegna di Teatro Dialettale “Premio Marrucino 2023”, organizzata dall’Istituzione Deputazione Teatrale Teatro Marrucino presieduta dal Presidente Ing. Giustino Angeloni e dal Direttore Amministrativo Dott. Cesare Di Martino e dal Comitato Regionale Fita Abruzzo (Federazione Italiana Teatro Amatori) presieduto dal Presidente Antonio Potere, con il patrocinio della Regione Abruzzo e del Comune di Chieti.

La Rassegna, composta da otto spettacoli in concorso e uno fuori concorso, organizzata e realizzata per dare spazio alle compagnie teatrali amatoriali abruzzesi che, con passione ed impegno, contribuiscono a salvaguardare e valorizzare un importante patrimonio linguistico collettivo. Le otto compagnie in concorso verranno giudicate da due giurie: popolare e tecnica. La giuria tecnica, presieduta dal prof. Massimo Pasqualone e composta dalla professoressa Natascia Flacco, dalla professoressa Alessandra Melideo, dal dottor Alberto Cremonese e dal dottor Ugo Iezzi. La giuria tecnica avrà l’arduo compito di aggiudicare i seguenti premi: alla migliore compagnia verrà assegnato il Premio Marrucino 2023 ovvero al migliore spettacolo più gradito sul piano drammaturgico, registico ed interpretativo, poi la migliore regia, il migliore allestimento scenografico, la migliore ricerca linguistica, la migliore attrice e il migliore attore protagonista, la migliore attrice e il migliore attore non protagonista, la migliore attrice e il migliore attore caratterista. Sulla base del giudizio espresso esclusivamente dagli abbonati sarà conferito il Premio della Giuria Popolare alla compagnia più gradita, compilando un’apposita scheda con una valutazione da 5 a 10.

Lo spettacolo verrà condotto dalla presentatrice Loredana Verticelli, attrice della storica compagnia teatrale “I Marrucini” di Chieti.

Si esibirà la Compagnia teatrale “Il Carrozzone” di Morro D’Oro.

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE SI è costituita nel 1998. IL nome DELLA COMPAGNIA è ispiratO al “Mitico Carro di Trespi” che nell’antichità Greca era il simbolo delle compagnie di attori nomadi. Si è esibita nei più importanti teatri e in varie piazze abruzzesi. L’idea di proporre spettacoli in Vernacolo, è NATA soprattutto per far propri, temi, avvenimenti e storie di un vissuto che alla gente profondamente appartiene. Grazie al dialetto, una comunità riesce a ritrovarsi e riconoscersi attingendo a risorse comuni, patrimoni culturali e tradizioni collettive.

La compagnia porta in scena una commedia brillante in tre atti intitolata “Jì sò màtte, e l’iddre tire li prète” scritta e diretta da Antonio Capuani. La vicenda è AMBIENTATA NELLA TRATTORIA CON CAMERE DI NATALINO TORMENTI, CHE GESTISCE INSIEME ALLA MOGLIE E ALLA SUOCERA, TRA OBBLIGHI, OSPITI IN QUARANTENA, CHIUSURE E APERTURE forzate.

Saliranno sul palcoscenico i seguenti attori: Antonio Capuani, Angela De Iulis, Lina Scimia, Agostino Di Nicola e Roberta Di Sante.

I prossimi appuntamenti teatrali di questa rassegna sono i seguenti: venerdì 24 marzo la compagnia “La bottega del sorriso” di Castellalto si esibirà con la commedia “Ma coma si chiame?” scritta da Tonino Ranalli e diretta da Elisabetta Gianforte, venerdì 31 marzo la compagnia “I Sestini” di Teramo porterà in scena la commedia “Lu piacione” scritta e diretta da Angelo Del Sordo, venerdì 14 aprile si esibirà la compagnia “I Fuoriusciti” di Avezzano con la commedia “Le bucìe de zì prete” scritta e diretta da Raffaele Donatelli e venerdì 28 aprile la compagnia “Atriana” di Atri concluderà la rassegna in concorso con la commedia “Vite mandì sta canne… canne mandì sta vite…” scritta e diretta da Giancarlo Verdecchia. A chiudere la rassegna, venerdì 12 maggio dopo la cerimonia di premiazione del Premio Marrucino, sarà lo spettacolo fuori concorso rappresentato dalla Compagnia teatrale “I Marrucini” di Chieti intitolato “La scienze aiute… ma nen fa meracule…” scritto e diretto da Antonio Potere.

Ingresso unico 12 Euro. Per Info e prenotazioni è possibile acquistare presso il botteghino del Teatro Marrucino aperto dal martedì alla domenica dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 20 – Tel. 0871 330470, oppure è possibile acquistare