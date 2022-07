Rassegna Letteraria “Incontri d’Autore”, ad Atri il generale dei carabinieri Carmelo Burgio

Atri. La sicurezza del Paese al centro dell’appuntamento di questa sera alle ore 21 in piazza Duomo ad Atri nella Rassegna Letteraria Nazionale “Incontri d’Autore” con il Generale di Corpo d’Armata dei Carabinieri Carmelo Burgio il quale ci parlerà dei GIS (Gruppo Intervento Speciale) e dei “Ragazzi del Tuscania” due libri di cui è autore e che ripercorrono alcune delle più importanti attività per la tutela della nostra sicurezza.

Il generale Carmelo Burgio ha lasciato il servizio nel giugno 2022 come comandante Interregionale Carabinieri “Podgora”, con giurisdizione su Lazio, Marche, Sardegna, Toscana e Umbria. In precedenza ha retto il C.do Interregionale “Culqualber” con giurisdizione su Sicilia e Calabria, e il C.do delle Scuole dell’Arma. Dopo la Sc. Mil. “Nunziatella” di Napoli, ove è stato ammesso nel 1972, e l’Accademia Militare, ha servito in reparti dell’Arma Territoriale in Sardegna, Sicilia, Campania, Lazio e trascorso più di undici anni in reparti paracadutisti dell’Arma, in Livorno, effettuando oltre 730 lanci, prevalentemente con tecnica della caduta libera. Ha altresì retto il comando della 1^ Brigata Mobile e dell’Ispettorato degli Istituti di Specializzazione dell’Arma.

Ha frequentato il Corso Superiore di Stato Maggiore presso la Scuola di Guerra di Civitavecchia e l’Istituto Alti Studi della Difesa presso il Centro Alti Studi della Difesa di Roma. Negli Stati Uniti ha studiato presso la F.B.I. National Academy e servito presso lo US CENTCOM di Tampa, in Florida.Appassionato di storia militare, scrive per il “Notiziario Storico” dell’Arma e ha già pubblicato “Dalla Valtellina a Trieste”, che ripercorre la vita della brigata di fanteria “Valtellina”, “Da Dragoni a Carabinieri”, storia dell’antico reggimento di cavalleria dell’Armata Sarda assorbito nei Carabinieri, “G.I.S. – La vera storia del Gruppo Intervento Speciale dell’Arma dei Carabinieri”, “Da Aosta alla Sicilia-Storia della Brigata Aosta” e “I ragazzi del Tuscania”. Con l’Associazione Alpini di Brescia ha inoltre pubblicato “Battaglioni Alpini dai nomi bresciani” e con la Sezione ANA di Sondrio “I Battaglioni Alpini Valtellinesi”.