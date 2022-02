RAI, tgr Abruzzo arriva sul web: nasce il nuovo sito dedicato

L’Aquila. La testata giornalistica regionale dell’Abruzzo si fa in tre e aggiunge un nuovo tassello, tutto digitale, ai propri tradizionali appuntamenti radiofonici e televisivi, alle tre edizioni quotidiane del giornale radio, ai telegiornali e all’approfondimento mattutino di Buongiorno Regione.

Nasce un nuovo sito web dedicato all’interno del neonato portale dell’informazione RAI. L’indirizzo da memorizzare per raggiungerlo da qualsiasi dispositivo (pc, tablet e smartphone) è WWW.TGR.RAI.IT/ABRUZZO. Si parte, domani, 21 febbraio, ma dietro le quinte la redazione TGR da settimane lavora già a pieno ritmo, caricando contenuti anche inediti, pronti a viaggiare in tutto il mondo grazie alla forza della Rete.

Aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti e inchieste, fotogallery e video, interviste, le vostre segnalazioni e qualche perla recuperata dalle preziose teche. E ancor: spazi dedicati alle nostre rubriche nazionali. Tanti contenuti, che si potranno ritrovare anche sul nostro rinnovato account Twitter: @TgrRaiAbruzzo.

“Anche L’Abruzzo si mette on line con il web, grazie alla disponibilità della redazione che ha raccolto la sfida –dice il direttore della Tgr, Alessandro Casarin– presto saremo on line anche in Emilia Romagna e in Umbria. Entro l’estate, tutte le 24 redazioni saranno operative”. Sul nuovo sito saranno in primo piano le notizie del giorno, costantemente aggiornate: grande spazio, inoltre, ad approfondimenti e immagini esclusive per il sito, sul quale ci saranno anche i servizi dei Tg e delle rubriche, che si possono facilmente condividere. Oltre al sito è già attivo anche l’account Twitter della Tgr Abruzzo.